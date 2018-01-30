Генпрокуратура просит убрать гуманность из приговора Нотягу

В Петербурге горсуд пересмотрит приговор бывшему депутату ЗакСа Вячеславу Нотягу по делу о получении взятки. Он показался издевкой Генеральной прокуратуре и слишком суровым испытанием — подсудимому.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 января, Кировский райсуд зарегистрировал апелляционное представление прокурора на вынесенный пару недель назад приговор Нотягу.

Надзор смущен гуманностью судьи Ирины Гнездиловой. Она воспользовалась правом назначить наказание ниже низшего предела (статья 64 УК). Бывший депутат обвиняется в получении особо крупной взятки (статья 290, часть 6, УК, лишение свободы от восьми лет), ему дали три и оштрафовали на 1 млн рублей — то есть меньше, чем он, как утверждает обвинение, получил в виде взятки.

Генеральная прокуратура, чей представитель выступал в суде, просит горсуд изменить приговор исключением ссылки на 64-ю статью УК и дать восемь лет строгого режима, 60 млн рублей штрафа, а также наложить трехлетний запрет на госдолжности.

Защита Нотяга после определенных раздумий также подала апелляционную жалобу. «Мы не признаем вину и просим приговор отменить и направить дело на новое рассмотрение», – сообщил «Фонтанке» адвокат Андрей Зюзин. В целом приговор Нотяга мог и устроить. Ему в срок засчитаны стража и домашний арест с апреля 2016 года, он мог подавать на условно-досрочное освобождение после этапирования в исправительную колонию.

Вячеслав Нотяг продолжает оставаться в реанимации горбольницы № 15 на Авангардной улице, уточнил «Фонтанке» Андрей Зюзин. Туда он попал после прений 18 января, в которых прокурор потребовал длительного срока и штраф 60 млн рублей. Ирина Гнездилова не стала ждать возвращения экс-депутата в зал, огласила приговор без него и вызвала битву между УФСИН (контролировало Нотяга при домашнем аресте) и ГУ МВД (должно было перехватить подсудимого в суде после приговора) за то, чтобы не сторожить и не перевозить больного в следственный изолятор. Полиция уступила, конвой продолжает нести службу у палаты.

Нотяга задержали весной 2016 года по обвинению в получении взятки 1,2 млн рублей от владельца компании «Воин-В» Олега Глущенко. Депутат обещал быть лояльным к застройке юго-запада Петербурга, не участвовать с горожанами в протестных мероприятиях, сдавать бизнесмену обращения общественников в парламент. В июне 2016-го Нотяг перенес ишемический инсульт и был переведен под домашний арест.