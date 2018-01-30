Детская эко-площадка в ЖК «G9»: гармония с природой

Ландшафтный дизайн клубного дома «G9» от компании «КВС» предусматривает закрытую придомовую территорию. Помимо оборудованных детской и спортивной площадок будут организованы несколько зон отдыха. В теплое время года дети с удовольствием порисуют цветными мелками на асфальте, а взрослые могут полистать книгу возле дизайнерского фонтана. Действующий фонтан необычной формы появится во дворе жилого комплекса для создания особой атмосферы.

Детские площадки с каучуковым покрытием надежны, практичны и экологически благоприятны для активных игр. Яркая цветовая гамма и удачное сочетание оттенков выигрышно смотрятся. Кроме того, дорожки будут вымощены тротуарной плиткой и гранитными плитами. Качели, горка, тросовый лабиринт, уличный тренажер, деревянные скамейки, навесы непременно порадуют будущих новоселов. На территории будет установлена велопарковка для любителей активного образа жизни.

Клубный дом G9 (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/klubniy-dom-g9/dokumenty/)

Справка о компании ГК "КВС"