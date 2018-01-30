Петербургская лыжница Полина Некрасова выиграла юниорский чемпионат мира

Золотую медаль юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам в Гомсе (Швейцария) завоевала петербургская лыжница Полина Некрасова. Как сообщает 30 января Федерация лыжных гонок Санкт-Петербурга, 19-летняя спортсменка стала первой на дистанции 5 км классическим стилем.

Второе место заняла американка Хейли Суирбул (она отстала от петербурженки на 14,4 секунды), третье – финка Анита Корва (отставание 25,4 секунды).

Ранее президент городской Федерации лыжных гонок Андрей Кириленко заявил, что Некрасова может поехать на Олимпиаду. Напомним, Международный олимпийский комитет не допустил до Пхенчхана-2018 лучшего российского лыжника – Сергея Устюгова, а также еще 110 отечественных спортсменов.