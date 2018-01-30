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31.01.2018 10:08

Листая Поклонскую

Три сотни страниц интервью и откровений, скрепленные названием «Преданность вере и отечеству», — как крымскую весну Няш-Мяш сменила эпоха Натальи Поклонской. «Фонтанка» прочитала то, о чем заявляли: «Наталья Поклонская написала книгу».
Листая Поклонскую
Наталья Поклонская//Игорь Казац/Коммерсантъ

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская объявила дату презентации — 8 февраля. «События 2014 года на Украине зажгли на нашем политическом небосводе яркие звезды новых героев, имена которых будут навечно вписаны в историю России XXI века», – говорится в аннотации книги, которая пока продается только в Москве. Тысяча экземпляров была выпущена официальным издателем патриотического форума «Изборский клуб». В 2017 году в серии «Служить России» вышли собрание речей президента Владимира Путина и сборник размышлений главы МИД Сергея Лаврова. Теперь издательство «Книжный мир» предлагает «читателю лучше узнать и оценить Наталью Поклонскую как юриста, политика, общественного деятеля и православного человека, не боящегося в любых условиях стоять на стороне истины и откровенно высказывать свое мнение».

Наталья Поклонская, благодарная в своем Facebook «каждому человеку, принявшему участие в создании этой замечательной книги», и здесь на стороне истины. Толковый словарь Ожегова определяет книгу как произведение печати в виде переплетённых листов с каким-нибудь текстом, а Даль считал, что называться таковой могут сшитые в один переплет листы бумаги. 

скриншот страницы/Facebook.com

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«Преданность вере и отечеству»  состоит из четырех блоков, не считая комплементарного вступления «Об авторе». Первая часть, самая объемная, своим названием «Прокурор республики» интриги не создает. Десять эксклюзивных интервью преимущественно федеральным изданиям — очевидно, лучшие из множества, которые Наталья Владимировна раздала за два с половиной года своего прокурорства в Крыму. 

Лишь чуточку хронологически невыдержанная первая глава позволяет увидеть, как крепла отвергнувшая майдан новоявленная гражданка Российской Федерации. От трогательно бабьего «люди добрые, это неправильно – что произошло в Киеве» в марте 2014-го до категоричного «я же командир, поэтому иду вперед первой» в марте 2016-го. 

Листая Поклонскую

Почитатели Поклонской наверняка помнят и про «никаких няш-мяш», и про георгиевскую ленточку в киевской прокуратуре, и про портрет последнего императора в служебном кабинете. Кстати, в марте 2014 года она говорила корреспонденту «Комсомольской правды», что разведена, а вот в последующих интервью уже фигурировал муж. Тот самый, который прошлым летом стал причиной скандала и от которого Поклонская публично отреклась

В своих первых беседах с журналистами крымский прокурор не говорит о религии совсем, и только через пару лет — иногда, словно проговариваясь.

– А вы верите в бесов?

– Нет. Это я подобрала неправильное выражение. А надо было сказать – «нечистая попутала». … Я образно говорила, конечно, веры в бесов у меня совершенно нет.

(Интервью «Русскому репортеру», май 2016-го)

После августовского интервью екатеринбургскому Ura.ru читатель снова оказывается в марте 2016-го. Вероятно, хронология принесена в жертву драматургии. Финальная серия, посвященная второй годовщине российского Крыма, заканчивается спецпроектом госагентства ТАСС — обстоятельным, как резюме. Здесь снова про совпадение дат рождения Поклонской и референдума, про украинский мундир, который «стыдно носить», про иконы в кабинете, что дают «душевную силу», про японское аниме и 23 миллиона просмотров ролика «Няш-мяш». 

«Я даже не хочу об этом думать, потому что знаю, что все в руках Божьих. Кем я стану, значит так и надо, значит это к лучшему», – ответом на вопрос о возможном повышении заканчивается спецпроект ТАССа, но не первая глава книги Натальи Поклонской. Без отступа, встык с журналистским материалом идут семь страниц речи в июне 2016-го, когда дарила Ливадийскому заповеднику семейный портрет Романовых. Закончила тогда Поклонская «Молитвой» Бехтеева – той, которую незадолго до расстрела собственноручно переписывала великая княжна Ольга Николаевна. 

Фрагменты книги Натальи Поклонской
Фрагменты книги Натальи Поклонской
Михаил Огнев

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Глава «Представитель народа» самая молниеносная по прочтению. Четыре, опять же эксклюзивных, интервью связывает ключевое: депутатство сродни декрету, и прокурорское кресло законом закреплено за Поклонской. К слову, из четырех публикаций три принадлежат «Комсомольской правде», которой в книге депутата и прокурора и без того отведена роль фаворита: из 22 материалов девять были опубликованы этим СМИ. В январе этого года «КП» запустила еще и радиоблог «Взгляд Поклонской». Подзаголовок первого, от марта 2014-го, интервью, судя по всему, так приглянулся, что в книге он появляется еще дважды, пусть даже и к материалам других изданий. 

Листая Поклонскую

В качестве прелюдии к главе «На защите святыни» упоминается видеообращение Натальи Поклонской, когда та, еще будучи прокурором, заявила о юридическом бессилии отречения последнего русского царя. А дальше – «Матильда». Провалившаяся в прокате картина об интрижке Николая II и балерины Кшесинской. Двенадцать месяцев сражений с режиссером Учителем уместились на 95 страницах: в восьми интервью третьей главы и девяти монологах под грифом «Вместо заключения». Для современников все еще слишком свежо, а вот потомки наверняка прочувствуют, проникнутся порывом, гневом, горечью. Разорванные Фейсбуком посты Поклонской книга превратила в монолит, которым она отсекла себя и от не поддержавшего Дома Романовых, и от генпрокурора Чайки, к которому еще во второй главе собиралась вернуться. 

«Хочу сразу сказать, что бояться мне нечего, ведь я выполняла ваши указания, уважаемый Юрий Яковлевич, и команды, передаваемые через ваших заместителей. Не выполнила одно — не сняла портрет Святого Государя в своем кабинете», – пишет депутат, еще год назад допускавшая продолжение прокурорской карьеры. 

Заканчивается сборник письмом «Ответ «победителям». Одноименный пост был опубликован в Facebook Поклонской 29 ноября 2017 года. За фразами «обделавшегося по всем направлениям иностранного гражданина» или «обгадившийся по полной программе деятель «культуры» трудно увидеть ту самую Наташу, которая краснела за украинский мундир, из скромности называла себя всего лишь миловидной и получила ласковое народное имя Наша Няша. 

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»


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