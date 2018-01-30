Голосовать за нового президента России будут в 145 странах мира
За пределами России сформировано 382 избирательных участка в 145 странах. Об этом сообщил 30 января заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.
По одному избирательному участку появится в Сирии, Ливане, Омане, Иордании, Катаре, Кувейте, Аргентине и многих других странах. Два участка будет в ОАЭ, Пакистане и Афганистане; в Египте и Ираке россияне смогут проголосовать по трем адресам, в Иране и Турции — по четырем. Больше всего — семь участков — сформируют в городе Байконур.
Справка:
Выборы президента пройдут в России 18 марта этого года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем. 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.