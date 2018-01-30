Коммерческие помещения в ЖК «Юнтолово» доступны в ипотеку

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Банк «Союз» разработали совместную ипотечную программу на покупку нежилых помещений, расположенных в ЖК «Юнтолово» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Процентная ставка по кредиту составляет от 12,1%.

Коммерческие помещения в новом жилом районе «Юнтолово» можно приобрести в ипотеку, благодаря партнерской программе «Главстрой-СПб» и банка «Союз». Нежилые объекты расположены в сданных корпусах второй и третьей очередей проекта. Стоимость квадратного метра встроенных помещений начинается от 110 000 рублей. Минимальный первоначальный взнос – 30% от стоимости нежилого помещения. Процентная ставка по кредиту составляет от 12,1% до 12,8% годовых. Сумма кредита – от 1 млн до 30 млн рублей. Срок кредитования – от 1 года до 25 лет. С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте https://www.banksoyuz.ru/ru/retail/loans/mortgage/kreditovanie-nezhilykh-pomeshcheniy/#tab-1

На текущий момент в продаже находятся коммерческие помещения общей площадью 4 638 кв. м. Объекты расположены на первых этажах сданных домов по адресам:

• Санкт-Петербург, Юнтоловский проспект, дом 49 корпус 1,

• Санкт-Петербург, Юнтоловский проспект, дом 49 корпус 5,

• Санкт-Петербург, Юнтоловский проспект, дом 51 корпус 1,

• Санкт-Петербург, Юнтоловский проспект, дом 53 корпус 1,

• Санкт-Петербург, Юнтоловский проспект, дом 43 корпус 1,

• Санкт-Петербург, Юнтоловский проспект, дом 47 корпус 1,

• Санкт-Петербург, Юнтоловский проспект, дом 45 корпус 1,

• Санкт-Петербург, Юнтоловский проспект, дом 45 корпус 2,

• Санкт-Петербург, Юнтоловский проспект, дом 45 корпус 5.

Планировка и инженерные мощности помещений выполнены в соответствии с потребностями объектов сферы услуг. Так, высота потолков составляет 2,80 м, каждый из коммерческих объектов имеет отдельный вход с улицы, большие окна, необходимое инженерное оборудование внутри помещений, индивидуальную приточно-вытяжную систему вентиляции.

Юлия Ружицкая, директор по продажам «Главстрой-СПб»:

– Основное преимущество коммерческих помещений в ЖК «Юнтолово» – это выгодное расположение внутри обособленного, быстро растущего жилого комплекса, рассчитанного на проживание 70 000 человек. В шаговой доступности от непосредственного потребителя востребованы магазины различного назначения, аптеки, кафе и рестораны, детские центры развлечений, салоны красоты, бытовые услуги. Наши объекты будут интересны тем, кто инвестирует в коммерческую недвижимость, а также предпринимателям, которые хотят открыть свой бизнес рядом с домом.

Банк СОЮЗ (АО) Генеральная лицензия Банка России № 2307 от 10.04.2015 г.

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", разрешение на строительство проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/

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