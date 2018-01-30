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Юлия Кантор объяснит, почему РККА была сильнее «беляков»
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Госдеп: Конечная цель санкций — лишить доходов российское руководство
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Биржевые индексы США упали на открытии торгов
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ВМС США показали, как российский истребитель перехватывал американский разведчик
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Луганская народная республика осталась без воды из Киева
30/01
Куйбышевский суд признал незаконной застройку Баболовского парка коттеджами
30/01
Взрывчатку на «Площади Мужества» не нашли
30/01
25 спортсменов и тренеров в открытом письме напомнили МОК о спортивных идеалах
30/01
Шевченко и Сванидзе подрались в прямом эфире из-за Сталина
30/01
Паспорт Финляндии в 2017 году получили более 2 700 россиян, ВНЖ - почти 10 000
30/01
Убытки России и Евросоюза из-за санкций превысили 100 млрд евро
30/01
Станцию «Площадь Мужества» закрыли для пассажиров
30/01
В Москве хотят заняться сегвеями и гироскутерами
30/01
«Супермен» сыграет Николая II в фильме о Романовых
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Горсуд встал на сторону нотариального курьеза в споре о стадионе «Санкт-Петербург»
30/01
В переходе возле московского метро рухнули строительные леса, есть пострадавшие
30/01
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Госстройнадзор: Экскаваторы работают у Фарфоровского кладбища законно
30/01
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30/01
Санкции вдохновляют Мединского на свершения
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В «Балтийской жемчужине» появится еще один ЖК
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30.01.2018 17:29

Двое, избившие и ранившие водителя в Петербурге, отправятся в колонию

Суд Василеостровского района Петербурга вынес приговор двум вооруженным грабителям, напавшим на автомобилиста.

По информации пресс-службы судов Санкт-Петербурга, подсудимые сговорились ограбить знакомого одного из них, которому тот, к тому же, задолжал крупную сумму. Они избили и ранили автомобилиста, после чего украли из его машины деньги и скрылись. Суд приговорил обоих к 2,5 годам колонии.

Подробнее читайте на «Водителе Петербурга»


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СМИ2
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25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36

Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии

2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
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Горсуд встал на сторону нотариального курьеза в споре о стадионе «Санкт-Петербург»
В переходе возле московского метро рухнули строительные леса, есть пострадавшие
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На севере Петербурга «Ласточка» сбила человека
«Проспект Просвещения» открыли после проверки
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17 открыток минфину США от героев «Кремлевского доклада»

АК-74М и новые АК-12: найди 7 отличий

Круто, ты попал, ты — звезда. «Кремлевская»

Новости компаний
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
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