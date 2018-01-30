Двое, избившие и ранившие водителя в Петербурге, отправятся в колонию
Суд Василеостровского района Петербурга вынес приговор двум вооруженным грабителям, напавшим на автомобилиста.
По информации пресс-службы судов Санкт-Петербурга, подсудимые сговорились ограбить знакомого одного из них, которому тот, к тому же, задолжал крупную сумму. Они избили и ранили автомобилиста, после чего украли из его машины деньги и скрылись. Суд приговорил обоих к 2,5 годам колонии.
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