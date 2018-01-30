Главный тренер сборной России: На ЧМ-2018 нам надо выходить из группы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал задачу команды на домашнем чемпионате мира-2018.

«Главного египтянина (Мохаммеда Салаха. – Прим. ред.) мы знаем, я недавно смотрел на него. Изучаем всех соперников. Очень хорошо, что сейчас ажиотаж вокруг группы спал, мы реально стали относиться к соперникам. Нам надо выходить обязательно из группы и делать дальнейшие шаги. Мы хотим быть достойными хозяевами. Мы видим определенный прогресс, смену поколений. Мы – хозяева турнира и должны играть по-хозяйски. Все соперники тоже решают свои задачи, я слышал, что аравийцы каждый месяц по одной неделе собираются», – цитирует 30 января Черчесова официальная страница сборной России «ВКонтакте».

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. 15 января стало известно, что уже поступили более 3 млн заявок на покупку билетов на турнир.