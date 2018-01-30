МРСК Северо-Запада увеличивает резервные мощности на севере Карелии

В рамках рабочей поездки в северную часть региона глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин посетили производственное отделение «Северные электрические сети» филиала «Карелэнерго» и обсудили резервирование схем электроснабжения.

На встрече речь шла о резервировании схем электроснабжения с помощью мобильных электростанций.

Александр Летягин отметил, что энергетики реализуют комплекс мер для недопущения технологических нарушений в работе электрических сетей региона: проводится замена опор ЛЭП, расширение и расчистка трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности. С начала этого года энергетики совместно с подрядными организациями произвели уборку более четырех тысяч деревьев, угрожающих падением на ЛЭП в Лоухском районе, а также порядка пяти тысяч опасных деревьев вдоль линии электропередачи в районе деревни Вокнаволок.

«Важно, чтобы при отключениях электроснабжения люди не находились без электроэнергии длительное время, – отметил Артур Парфенчиков. – Я прошу вас рассмотреть возможность усилить обеспеченность резервными источниками снабжения электроэнергией районы, где отключения происходят чаще».

«Сейчас Северные сети обеспечены дизель-генераторами общей мощностью более двух тысяч киловатт, – рассказал Александр Летягин. – Особое внимание уделено Лоухскому району: помимо уже имеющихся там резервных источников снабжения электроэнергией, в поселок Пяозерский доставлен дополнительный дизель-генератор мощностью 1000 киловатт. Ожидается прибытие еще одного генератора, тоже в Пяозерский, мощностью 560 киловатт. Это позволит обеспечить электроснабжением не только социальные объекты, но и всех жителей населенного пункта. В поселок Кестеньга также доставлен мощный дизель-генератор на 700 киловатт».

Глава Карелии осмотрел производственную базу «Северных электрических сетей», посетил диспетчерский щит. В рамках встречи стороны договорились о консолидации сил для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения Карелии.

Для справки:

«Северные электрические сети» – одно из трех производственных отделений филиала «Карелэнерго», обслуживающее электрические сети в семи районах республики. Общая площадь обслуживаемой Северными сетями территории составляет 90 тысяч квадратных километров – это 50 процентов всей территории республики. На сегодняшний день трудовой коллектив отделения насчитывает 280 человек.

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