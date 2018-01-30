Три миллиарда за Макаровские скверы

Еще
01:39 02.02.2018
Пришлите свою новость!
01:32
National Geographic покажет лучшие снимки России
01:19
Звезда мюзикла «Ленька Пантелеев» выпускает синтетический спектакль по Стриндбергу
00:52
Российские олигархи за январь обогатились ещё на 16,8 миллиардов долларов
00:44
Диего Марадоне запретили въезд в США из-за шуток над Трампом
00:29
Госдеп прокомментировал визит главы СВР Нарышкина в США
00:11
МВФ против повышения зарплат украинцам
00:02
Житель Уссурийска прожил неделю в кабине грузовика, вмёрзшего в реку
01/02
Полиция задержала подозреваемого в краже борсетки у московского министра
01/02
Тиллерсон: Влияние России в Латинской Америке растёт
01/02
МИД РФ предупредил путешествующих россиян, что за ними охотятся спецслужбы США
01/02
Минфин США: в «кремлевский доклад» вошли не только имена
01/02
Поврежденные фонари Марсова поля отремонтируют в 2019 году
01/02
Украина отказалась от квот на билеты на мундиаль
01/02
В школе Лос-Анджелеса произошла стрельба
01/02
Защита Никиты Белых обжалует приговор
01/02
Задержанный в Петербурге анархист пожаловался в СК на пытки
01/02
Россия и Швеция поделили пьедестал этапа Кубка Европы по фристайлу в Ленобласти
01/02
На Аляcке откроют отель на ледяной вершине
01/02
Директор ЦРУ: Помощь Москвы необходима в борьбе с терроризмом
01/02
Итальянская федерация футбола: Рассматриваем кандидатуру Манчини на пост тренера сборной
01/02
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии
01/02
Материнский капитал в Петербурге продлят до 2021 года
01/02
В CAS отказались считать оправданных российских олимпийцев невиновными
01/02
Шатов и Анюков заявлены "Зенитом" на Лигу Европы
01/02
Деревянный дом на улице Красной Звезды в Пушкине продали с торгов
01/02
Министра обороны ДНР попытались устранить из гранатомёта
01/02
Эрмитажный кот Ахилл предскажет результаты матчей ЧМ-2018
01/02
Петербургские дороги — в снегу и пробках
01/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 1 февраля
01/02
Автор диссертации о власовцах награждён премией журнала «Звезда»
01/02
«Площадь Ленина» закрыли на проверку
01/02
Хельсинки замело: самолёты и поезда опаздывают
01/02
Telegram вернулся в App Store
01/02
СБУ ликвидировала криптоферму, доходы с которой поступали в ДНР и ЛНР
01/02
Снегопад обрушится на Петербург в ночь на пятницу
01/02
В Петербурге скончался участник «Поп-механики» художник Красев
01/02
Путин видит возможность для снижения цен на бензин
01/02
«А ты пиши-пиши, что-то после тебя останется»: вышел трейлер «Довлатова»
01/02
В Финляндии создан остров только для женского отдыха
01/02
Смольный выкупит акции ЗСД с «дисконтом» в 2,5 миллиарда
01/02
В Петербурге будут судить подозреваемого в краже женских штучек
01/02
Стивен Кинг готовится посетить Россию
01/02
В Литве задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России
01/02
ТЦ «Норд» вернули покупателям после проверки на взрывоопасность
01/02
Два ДТП задымили и уплотнили Кирочную
01/02
Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с оправданием российских спортсменов
01/02
Вишневский: Общественников пустят на стройку на Фарфоровском кладбище
01/02
В петербургском роддоме открыли бесплатные «еврородилки»
01/02
Россиян предупреждают об «охоте» на них спецслужб США
01/02
В Петербурге после давления СМИ и общественности отменили концерт Захара Мая
01/02
В ТЦ «Норд» на проспекте Просвещения ищут бесхозный предмет
01/02
«Пилон» хочет получить с «Метростроя» 285 млн рублей за Яхтенный мост
01/02
Парк «Аэрофлота» пополнят 50 российских самолетов МС-21
01/02
Омские батюшки сядут за руль бронетехники
01/02
Подачу тепла в сотню домов Красногвардейского района ограничил превентивный ремонт
01/02
ТЦ «Норд» на Просвещения эвакуируют из-за пожарной сигнализации
01/02
Под рельсы «Чижика» поставили бракованные подкладки, которые ломаются руками
01/02
Новые автоматы от «Калашникова» поступят в российскую армию до конца года
01/02
В Петербурге бывший чиновник объявлен в розыск по делу о заказном убийстве
01/02
В СК усомнились в компетентности прокуроров по делу Елены Мисюриной, осужденной за смерть пациента
01/02
«Проспект Просвещения» проверяли полтора часа
01/02
«Искусство лизать», «Дурдом», «Пропаганда»: Федор Чистяков рассказал о новом альбоме
01/02
Колобков: Олимпийский комитет просит МОК допустить российских спортсменов до Игр-2018
01/02
На "Технологическом институте" умер пассажир
01/02
В Ленобласти лесовоз таранил локомотив
01/02
Президента в Северной столице выберут с помощью КОИБ на 473 участках
01/02
«Новую газету» оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за приема на работу Али Феруза
01/02
Суд отказался расторгать 3-летний контракт на перевозку депутатов ЗакСа
01/02
ФАС: внутренний роуминг в России исчезнет к июлю
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
01.02.2018 19:36

Три миллиарда за Макаровские скверы

Озеленительные инициативы петербургского парламента обойдутся городу в полтора-три миллиарда рублей. Это потенциальные расходы на соблюдение права частной собственности. Реальные могут быть в разы выше.
Три миллиарда за Макаровские скверы
Алексей Смышляев/Интерпресс

Поправки в закон о ЗНОП могут остановить четыре инвестиционных проекта – жилые комплексы на Петроградской элитного и бизнес-класса. Все они реализуются или проектируются на частной земле. Чтобы создать здесь скверы, Смольному нужно изъять участки у инвесторов и выплатить миллиардные компенсации.

Инициированный главой ЗакСа Вячеславом Макаровым закон, включивший четыре участка на Петроградской стороне в городской список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), вступит в силу пятого февраля. Собственники готовятся идти в суд и считают убытки. Прикинуть возможную цену насильного «озеленения» можно уже сейчас. Примерные расчеты для «Фонтанки» выполнили в Центре оценки «Аверс». По мнению специалистов, при выкупе по рыночной стоимости общие затраты составили бы 1,5 – 3,3 млрд рублей, и это без учета планируемых новаций. Широту диапазона в «Аверсе» объясняют тем, что земельные участки в центре города – «штучный товар».

Расчеты центра оценки "Аверс"
Расчеты центра оценки "Аверс"

*Примечание от «Аверс»: зеленая заливка – это участки, имеющие вид на воду, т.е. цена там, скорее, будет ближе к максимуму (который и выделен).

Наибольшую известность приобрел проект на Лодейнопольской — ЖК бизнес-класса «КингДом» от «Аквилон-Инвест», который спикер Макаров раскритиковал 30 декабря 2017 года. По прогнозам оценщиков, выкуп участка может обойтись городу в сумму от 207,2 до 444 млн рублей. Однако в прессе вложения застройщика в проект оценивали в 1,3 млрд рублей, поэтому не исключено, что в суде застройщик предъявит значительно большую сумму. А судиться он собирается сразу, как только закон вступит в силу, заявил «Фонтанке» Александр Рогатых, глава совета директоров компании.

«Закон не должен иметь обратной силы, а значит, не могут быть оспорены разрешения на строительство, выданные раньше, чем этот документ вступит в силу, – уверен бизнесмен. – Сейчас стройку приостановили, чтобы провести повторное обследование соседних домов из-за жалоб жильцов, про которые говорил Вячеслав Серафимович. Но срок сдачи — 2020 год — пока не сдвигаем, будем обследовать и ждать судебных решений».

Сквера на Лодейнопольской никогда не было. Прежний собственник, Энергомашбанк, снес стоявший здесь ветхий автосервис и двухэтажное здание 1950-х годов постройки и собирался построить помпезный офис и большой жилой дом. Но тогда, в 2014 году, проект власти не взволновал.

Минутах в двадцати пешком от площадки «КингДома», на набережной адмирала Лазарева, 22, идет другая стройка, тоже превращенная в «зеленые насаждения». Это девятиэтажный элитный жилой комплекс One Trinity Place от компании GHP Group. Участок оформлен на одну из структур группы — ООО «Цветение сливы», собственность, согласно выписке из ЕГРН, зарегистрирована осенью 2016 года. Оценщики «Аверса» полагают, что выкуп этого владения в 1,07 гектара обойдется городу в сумму от 599,2 млн до 1 млрд 284 млн рублей. Но и тут реальные суммы, с учетом расходов застройщика, могут увеличиться в разы. Прибавить к ним можно, например, проценты по кредитам: в ноябре прошлого года Sberbank CIB прокредитовал эту стройку на пять миллиардов рублей, сроком на пять лет.

One Trinity Place, план застройки с сайта проекта
One Trinity Place, план застройки с сайта проекта

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Разрешение на строительство получено осенью прошлого года, и с тех пор процесс не останавливался. Пока стройка, если судить по фото SpbGuru, на нулевом цикле.

Буквально в пяти минутах ходьбы от «КингДома» в еще один потенциальный сквер превращена территория сразу из нескольких земельных участков. Квартал между Корпусной, Средней Колтовской, Малой Зелениной и Петергофской улицами разделен на пять частей: две из них городские, одна — федеральная собственность, и еще две принадлежат застройщику «Балтийская коммерция». По словам Ивана Архипова, директора компании по развитию, в «зеленые насаждения» попала вообще вся незастроенная земля. «Я вам расскажу, как это рисовали. Очень просто, – заявил Архипов. – В РГИС желтым показаны существующие здания, а розовым — все то, что между ними. Уважаемые господа из Заксобрания просто взяли вот это розовое, целиком, относящееся к пяти земельным участкам, и закрасили зеленым».

Планы у компании пока имеются на один из двух участков — на Малой Зелениной, 4. На петербургских сайтах о новостройках уже можно найти скупую информацию о проекте ЖК бизнес-класса по этому адресу. Инвестиции оцениваются в 2 млрд рублей. Однако, по словам Архипова, ничего конкретного по этому проекту еще не известно. Что же касается оценки, то в «Аверсе» прикинули минимальную стоимость выкупа всей «озелененной» территории в этом квартале – 1,04 гектара – от 582,4 млн до 1 млрд 248 млн рублей.

«Больше всего неприятно, что создан прецедент по фактическому изъятию частной собственности. Пусть даже это и не первый случай, но настолько циничный — пока единственный, – считает Архипов. – Безусловно, пойдем в суд, юристы уже готовятся».

Зеленые насаждения в квартале Корпусная/Ср. Колтовская/М. Зеленина/Петергофская

Отдельную боль городу может причинить федеральный участок земли в этом квартале. Здесь расходы нельзя даже и предположить. Сейчас это место занимает Научно-исследовательский центр экологической безопасности, находящийся в ведении ФАНО. «Мы пока не можем выяснить, относится ли к нам этот документ, попала туда наша земля или нет. Схема в законе непонятная, ужасного качества, – заявил «Фонтанке» Андрей Тронин, врио директора центра. – Но если попала, то предпримем меры. И уже сообщили руководству ФАНО, что есть вот такая вероятность. Если все подтвердится, то, скорее всего, обратимся в прокуратуру, чтобы она выразила свое мнение о нарушении закона. А дальше только суд, если наши учредители решат».

Четвертый участок, попавший в новый закон о ЗНОП, – на набережной Адмирала Лазарева, между домами 16 и 18, принадлежит сейчас холдингу «Л1». На территории в 0,26 гектара возводится семиэтажный жилой дом — завершение большого ЖК «Классика», который компания строит с 2011 года. Когда-то там, между Резной улицей, набережной Адмирала Лазарева, Глухой Зелениной и Малой Зелениной, находился Санкт-Петербургский механический завод. Его снесли в середине 2000-х годов. С тех пор квартал изменился. В 2015-м были сданы три очереди жилого комплекса, и сейчас «Л1» возводит последний дом в его составе. Разрешение на строительство было получено в декабре 2016 года. Но теперь и этот проект «подвешен»: в законе о ЗНОП участок обозначен маленьким зеленым квадратиком.

Выкуп участка у застройщика может обойтись городу в сумму от 140 до 300 миллионов, говорят оценщики. Справедливости ради нужно сказать, что рядом действительно есть небольшая лиственная аллея, возле дома 16. Но она находится вне границ участка.

Участок "Л1" на набережной адмирала Лазарева
Участок "Л1" на набережной адмирала Лазарева
скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

«Частная собственность не может превратиться в зону общего пользования, согласно Конституции (статья 35, часть 1). Кроме того, полное отсутствие на участке зеленых насаждений не оставляет ему ни единого шанса превратиться в сквер даже на основании городского закона. Возможно, имелся в виду сквер, который находится рядом с нашим участком? – спрашивает директор по развитию «Л1» Надежда Калашникова. – Но на него никто и не покушался. Скверы, конечно, нужны жителям Северной столицы. Но если разрешение на строительство выдано, его нельзя отменять. Если у города не будет понятных правил, позволяющих считать экономику, у него не будет инвесторов. Будем жить как в лесу, во всех смыслах этого слова».

В Госстройнадзоре «Фонтанке» сообщили, что «выданные разрешения на строительство действующие», и добавили, что основания для их отмены перечислены в п. 1 ч. 21 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, перевода земель в статус ЗНОП в перечне нет. Что касается Малой Зелениной, 4, то на этот проект разрешение еще не выдавалось, застройщик в Госстройнадзор не обращался. А если обратится, то теперь, скорее всего, разрешения не получит. «Действующим законодательством запрещено строительство на территории зеленых насаждений, что может послужить причиной для отказа», – уточнили в службе.

В 2015-м похожая история происходила с участком «УНИСТО-Петросталь» на углу Сытнинской и Кронверкской улиц. Хотя в тот раз у города были, по крайней мере, физически ощутимые основания для спора — на участке археологи нашли кости, отнесенные к началу 18-го века и признанные останками «первостроителей Петербурга». Кости вывезли, компания взяла на хранение остатки надгробий, найденные при раскопках, а сам участок, который компания приобрела в 2013 году, перевели в ЗНОП. Теперь же, через три года после этой истории, власти не декларируют никаких других резонов, кроме борьбы с «уплотниловкой» – которой, напомним, по мнению губернатора, в Петербурге не существует.

«Для начала мы обратились в суды с исками о компенсации: говорили пока только о деньгах, которые получил Санкт-Петербург, – рассказал «Фонтанке» гендиректор «УНИСТО» Арсений Васильев. – Город получил 150 млн рублей, плюс налоговые и другие платежи, стоимость изыскательских работ, отсюда вышла уже иная цифра — 230 миллионов. Мы полагали, что нам поможет закон о защите инвестиций. Но получили судебные отказы в трех инстанциях — что, впрочем, было ожидаемо. Однако подчеркну, что это только начало. Мы работали на этом участке, приобретали соседние владения и доли, на которые город не имел прав, объединяли участок. Так что его правовая судьба имеет солидную историю. И чтобы добиться справедливости, нам нужно зайти в этой правовой биографии далеко назад. Мы будем это делать. Пока не стану комментировать, как именно. Есть другие судебные инстанции. Но убежден в том, что сама ситуация, когда город продает участок под застройку, получает деньги и внезапно меняет его назначение, делая невозможной застройку, — обыкновенный обман, и это самое мягкое, что можно сказать».

Так выглядит зона зеленых насаждений на углу Сытнинской и Кронверкской

В конце 2017 года «УНИСТО-Петросталь» в споре с городом дошла до Верховного суда. Но и там потерпела поражение. Суд решил, что невозможность строительства не может служить основанием для прекращения предусмотренных спорным договором обязательств, так как строительство не являлось предметом договора купли-продажи участка. Комитет имущественных отношений и Фонд имущества признаны ненадлежащими ответчиками, поскольку не являются сторонами сделки. Как указано в решении ВС от 29 декабря 2017 года, суды исходили из того, что изменение вида разрешенного использования участка, сделавшее невозможной застройку, произведено в соответствии с законами Санкт-Петербурга, которые не признаны недействующими. Сейчас на углу Сытнинской и Кронверкской — пустырь, занятый стихийной автостоянкой.

Елена Зеликова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
01.02.2018 19:00

Группа «Эталон» получила разрешение на строительство нового объекта

Группа «Эталон» объявляет о получении разрешения на строительство нового жилого комплекса бизнес-класса в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
СК «Полис Групп»
01.02.2018 12:30

«Полис Групп» открыла два детских сада в Кудрово

31 января состоялось торжественное открытие двух детских садов в составе жилых комплексов «Австрийский квартал» и «Березовая роща» в Кудрово. Девелопер проектов - компания «Полис Групп». Детские дошкольные учреждения построены по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» и переданы на баланс Ленинградской области.
ГК «УНИСТО Петросталь»
31.01.2018 16:59

В ЖК «Аннинский парк» построят первый детский сад

ГК «УНИСТО Петросталь» разрабатывает проект первого детского сада в ЖК «Аннинский парк» на 167 мест. Всего на территории жилого комплекса планируется построить школу на 800 мест и два детских сада на 400 мест
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 1 февраля
Снегопад обрушится на Петербург в ночь на пятницу
Вишневский: Общественников пустят на стройку на Фарфоровском кладбище
Под рельсы «Чижика» поставили бракованные подкладки, которые ломаются руками
«Проспект Просвещения» проверяли полтора часа
Суд отказался расторгать 3-летний контракт на перевозку депутатов ЗакСа
В Петербурге за год десять тысяч семей выехали из коммуналок
В Петербурге усиливается ветер
На Адмиралтействе заменили дырявый Андреевский флаг
«Фонтанка» за 60 секунд — 31 января
Три миллиарда за Макаровские скверы
Зима не уйдет. Февраль наступает на Петербург морозами
Доктор едет, едет. В белых «Жигулях»
Гид по молодёжным событиям Петербурга
Десять километров за Навального
«Подводников» из «Ленэнерго» пытаются снять с крючка
Соляной бюджет Центрального района
Владимир Владимирович может и без штаба
Куда поехать в Финляндии: советы читателей
Как Тучков поставили в безопорное положение
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Под рельсы «Чижика» поставили бракованные подкладки, которые ломаются руками

Никита Белых в суде//Эмин Джафаров/Коммерсантъ

14 губернаторов: от сумы до тюрьмы

Готовы ли вы жить и работать в Арктике?

Новости компаний
ГК «Эталон»
01.02.2018 19:00
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство нового объекта
Группа «Эталон» объявляет о получении разрешения на строительство нового жилого комплекса бизнес-класса в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
СК «Полис Групп»
01.02.2018 12:30
«Полис Групп» открыла два детских сада в Кудрово
31 января состоялось торжественное открытие двух детских садов в составе жилых комплексов «Австрийский квартал» и «Березовая роща» в Кудрово. Девелопер проектов - компания «Полис Групп». Детские дошкольные учреждения построены по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» и переданы на баланс Ленинградской области.
ГК «УНИСТО Петросталь»
31.01.2018 16:59
В ЖК «Аннинский парк» построят первый детский сад
ГК «УНИСТО Петросталь» разрабатывает проект первого детского сада в ЖК «Аннинский парк» на 167 мест. Всего на территории жилого комплекса планируется построить школу на 800 мест и два детских сада на 400 мест
Магазин "Кей"
31.01.2018 12:07
Выбираем чайник вместе с экспертами КЕЙ
Электрический чайник — вещь, которая уже давно вошла в привычный обиход каждого человека и стала обязательным предметом на каждой кухне. Эксперты компании КЕЙ рассказали, как не потеряться в многообразии моделей и сделать правильный выбор
Setl City
30.01.2018 18:15
Новый муниципальный садик открывается в ЖК «GreenЛандия-1»
1 февраля 2018 года откроет свои двери новый детский сад в ЖК «GreenЛандия-1» от Setl City. Он расположен во встроенных помещениях жилого дома по адресу бульвар Менделеева, 13
Комплекс Look/Холдинг «ПСК»
30.01.2018 14:50
Клубный дом Look подключают к отоплению и готовят к сдаче
Клубный дом Look на Лиговском будет введен в эксплуатацию с опережением графика, работы по строительству идут ударными темпами. ЖК бизнес-класса LOOK был выведен на рынок ровно год назад - в январе 2017 года. По плану строительный холдинг «ПСК» должен сдавать объект в июне 2018 года
Магазин "Кей"
29.01.2018 18:17
24 января распахнул двери полностью реконструированный магазин КЕЙ на Нарвской
Открывшийся после реконструкции в декабре 2017 года супермаркет КЕЙ на площади Стачек снова порадует покупателей своим открытием, но уже в полном объеме
УК «Новоселье»
29.01.2018 15:39
Оценить развитие дорожной сети в Новоселье можно в онлайн-режиме
У всех интересующихся покупкой квартиры в Новоселье, а также счастливых обладателей квартир, появилась уникальная возможность - смотреть за качеством проведения работ по реконструкции Красносельского шоссе и строительством надземного пешеходного перехода в Новоселье в режиме реального времени.
ГК «УНИСТО Петросталь»
29.01.2018 13:24
В жилом комплексе «Аннинский парк» открылся шоу-рум
ГК «УНИСТО Петросталь» предоставил потенциальным покупателям возможность увидеть, как будет выглядеть будущее жилье. Меблированная квартира-студия в ЖК «Аннинский парк» с отделкой «под ключ» открыта для просмотра каждую субботу с 11.00 до 17.00
«Терминал-Ресурс»
26.01.2018 20:00
В Пушкинском районе появится новый детский сад
На территории Проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах» построено первое дошкольное общеобразовательное учреждение. Всего на территории проекта запланировано строительство 12 ДОУ и 5 школ с бассейнами
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.