Ликвидацию первого профсоюза-иноагента обжаловали в Верховном суде

Межрегиональный профессиональный союз «Рабочая Ассоциация» (МПРА), получивший ярлык иноагента и потерявший «юридическое лицо» по воле Санкт-Петербургского городского суда, 30 января подал апелляционную жалобу в Верховный суд РФ.

Как сообщили в Конфедерации труда России, членской организацией которой является МПРА, профсоюз считает исковые требования прокуратуры необоснованными. Соответственно, и решение суда, по мнению заявителей, противоречит российскому законодательству.

«Суд не установил фактов, свидетельствующих о наличии грубых и неустранимых нарушений, требующих применения мер государственного реагирования в виде ликвидации профсоюза», — говорится в жалобе.

В МПРА настаивают, что претензии к учредительным документам и к уставу организации не могут быть основанием для её ликвидации. Кроме того, отмечается, что выводы суда о политическом аспекте в работе профсоюза и признаках некоммерческой организации-иноагента нарушают принципы свободы объединения.

«Профсоюз не может быть ограничен государственными органами или подотчетен и подконтролен им в части осуществления профсоюзной деятельности, в том числе в сфере социально-экономической политики государства», – сказано в сообщении.

Напомним, МПРА стала первым профсоюзом, закрытым за наличие «признаков иностранного агента». Организацию подвело соседство на митингах с ЛГБТ-активистами и общение с заграничными профсоюзами. Среди прочего, прокуратура указала на иностранное финансирование от международного профсоюза IndustriALL. Санкт-Петербургский городской суд с претензиями согласился и 10 января вынес решение о ликвидации организации.