«Это не санкции». Что означает «Кремлёвский список»

«Кремлёвский список» американского минфина одни граждане России встретили с чувством глубокого разочарования, другие – с большим облегчением, третьи – с ужасом. Кто прав – разбиралась «Фонтанка».

Список российских граждан, которые в перспективе могут попасть под американские санкции, был обнародован газетой Financial Times со ссылкой на министерство финансов США поздно вечером (по местному времени) в понедельник, 29 января. В нём 210 имён. Из них 114 – администрация президента, кабинет министров, главы российских регионов и госкорпораций. Это часть первая, «Приложение 1». Часть вторая, под названием «Приложение 2. Список олигархов», – верхушка российского «Форбса». Документ создавали три серьёзных ведомства: министерство финансов, госдепартамент и национальная разведка. На его подготовку ушло полгода.

Напомним, что список был проанонсирован Соединёнными Штатами в июле прошлого года. Тогда конгресс принял закон CAATSA – «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Статья 241 предписывала: «...не позднее, чем через 180 дней после вступления настоящего закона в силу» казначейство (министерство финансов США) в сотрудничестве с госдепартаментом и национальной разведкой должно представить профильному комитету конгресса подробный отчёт о «высокопоставленных политических деятелях и олигархах Российской Федерации». Полгода с замиранием сердца перечисленные категории российских граждан ждали документа. В прессе появлялись сообщения о том, что миллиардеры гуськом потянулись за океан – договариваться, чтоб отчёт вышел без их имён. Политики, как водится, ещё до публикации грозили Америке асимметричными мерами.

Указание конгресса было выполнено с большой точностью. Наступил дедлайн, 29 января, – и мы увидели ровно то, что было предписано: список политиков и список олигархов. Не больше и не меньше.

«Плохие» и «хорошие»

Чтобы сформировать список № 1, серьёзным американским структурам достаточно было изучить официальные сайты Кремля и российских министерств. И авторы документа не скрывают, что руководствовались именно этими открытыми источниками. Для составления списка № 2 требовалось ещё меньше времени: он давно подготовлен журналом «Форбс». Называется «Двести богатейших бизнесменов России». Можно было взять оттуда даже не 96 олигархов, а прямо все две сотни. Но в отчёте минфина США сказано, что учитывались только «те, чьё состояние, согласно официальным источникам, оценивается в 1 миллиард долларов и более».

– В госдепе ещё осенью об этих списках шутили: конгресс, мол, принял закон так же, как российская Госдума. То есть не подумав, – говорит эксперт Московского центра Карнеги Константин Гаазе. – И ждать, что американская бюрократия всерьёз будет пытаться дать правовую дефиницию понятиям «русский олигарх», «вмешательство в демократию», «вмешательство в выборы», не приходилось. Они и не собирались этого делать. Поэтому вместо инструмента для разделения капиталистов на «плохих» и «хороших», на «путинских» и «не путинских» конгрессмены получили справочник «Кто есть кто в Российской Федерации». Госдеп и минфин как бы говорят конгрессу: вы, пожалуйста, в следующий раз, прежде чем такие законы принимать, посоветуйтесь с нами и с разведкой.

Что касается олигархов, то закон предписывал не просто перечислить поимённо, но оценить их «взаимосвязи с президентом Путиным и российской правящей элитой». Но в перечень просто внесли всех миллиардеров оптом.

– Критерий понятен: нельзя стать миллиардером, если ты не связан с Кремлём, – объясняет политолог Валерий Соловей. – Американцы особо не морочили себе голову и не отделяли овец от козлищ. Да и не было у них возможности разбираться – так это всё запутано в России. Ну как вы отделите «хороших» миллиардеров от «плохих», если в России они все связаны с Кремлём? Как тут сделать миллиардное состояние, не имея связей с Кремлём?

Ощущение такое, будто три важные американские структуры действительно «не морочили себе голову» и, как плохой студент, передрали «курсовую» из Интернета. Но, уверен публицист Константин Эггерт, подумать так могут только в России.

– Потому что России не существует понятий «репутация», «репутационный ущерб», – считает он. – Думаю, что вокруг этих списков шли дискуссии среди сотрудников спецслужб, минфина США и других ведомств, которые этим занимались.

Однако и за пределами России, на «родине» списка, он тоже вызвал удивление.

«Не могу понять логику списка, – написал в "Твиттере" экс-посол США в России Майкл Макфол. – Кроме того, не могу понять, почему люди в России казались такими напуганными. Что тут такого?»

Константин Эггерт «логику списка» понимает и считает, что документ служит стразу нескольким целям.

– Первая – наиболее очевидная: это справочная информация для конгресса, она очерчивает круг лиц, ответственных за принятие решений в России, – объясняет публицист. – Дальше это может служить пособием для введения персональных санкций. Второе – это демонстрация того, что для Соединённых Штатов больше не играют роли никакие нюансы и различия, которые так часто используются при анализе кремлёвской политики: питерские чекисты – питерские юристы, системные либералы – силовики, башни Кремля… С точки зрения минфина США, все эти 210 человек несут основную ответственность за действия российского режима внутри страны и за рубежом.

В списке значились

Сюда действительно попали вовсе не все, кого можно было просто переписать из открытых источников. Скажем, «системные либералы» Аркадий Дворкович и Игорь Шувалов есть, но нет директора госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, нет председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

«Конечно, приз «главный изворотливый пройдоха мира» получает, как обычно, А.Б. Чубайс, не попавший в список, – съязвил в "Твиттере" Алексей Навальный. – Какой-то прямо Каганович нового времени… Самый большой недостаток списка: где Лебедев, Зорькин, вся судебная мафия и Памфилова. Забыли про них (либо они агенты ЦРУ)».

Упустив председателя Конституционного суда Валерия Зорькина и главу ЦИК Эллу Памфилову, американцы не пощадили профессиональных правозащитников: в списках значатся омбудсмены Михаил Федотов, Анна Кузнецова и Борис Титов.

Константин Эггерт говорит, что всё это авторы документа тоже сделали нарочно, хорошо подумав.

– Цель этого списка – как раз спровоцировать такой вопрос: почему одни в него попали, а другие – нет? – уверен он. – Цель – вызвать раскол внутри российского правящего класса, заставить его нервничать. А нервничать теперь придётся многим.

И впервые в санкционной истории в списке фигурирует министр иностранных дел Сергей Лавров. Прежде дипломатов такого уровня санкции не охватывали.

– Это крайне необычная мера, – замечает Константин Эггерт. – Включение в этот список Сергея Лаврова – это демонстрация крайней степени недоверия.

«Это не санкции, это больше похоже на «последнее китайское предупреждение». Или, другими словами, «вы все под колпаком у Мюллера», – среагировал в "Твиттере" Дмитрий Гудков.

Несанкции

В документе, собственно, так и сказано: списки – не санкционные. «Включение в настоящий отчёт не означает для каких-либо ведомств, что любое из этих физических или юридических лиц соответствует критериям для включения в любую программу санкций, – подчёркивает минфин США. – Включение физических или юридических лиц в настоящий отчёт само по себе не порождает каких-либо запретов или ограничений на отношения с такими лицами как для американских, так и для иностранных лиц. Кроме того, включение в список не означает, что правительство США располагает информацией об участии этих лиц во враждебных действиях».

Те, кто всё-таки «подлежит санкциям», в отчёте отмечены звёздочками. Но если сверить отмеченных с действующими санкционными списками, то видно, что они и так давным-давно наказаны Америкой. Означает ли это, что все, кто с замиранием сердца ждал публикации, могут выдохнуть и расслабиться? Видимо, всё-таки рано.

В течение ближайших полутора-двух лет, считает Валерий Соловей, фигуранты списка «постепенно превратятся в токсичные фигуры».

– Теперь, прежде чем иметь с ними дела, на Западе будут думать: вот мы в сделку с ним вступим, а он завтра окажется под санкциями, – замечает политолог.

С этим согласен и Константин Эггерт:

– Каждому, кто захочет иметь дело с представителями российской верхушки, придётся задумываться: а как это скажется на его бизнесе в Соединённых Штатах, на его репутации, – отмечает он.

Политик Владимир Рыжков тоже считает, что Соединённые Штаты хоть и не ввели новых санкций, зато над двумя сотнями ключевых для российской политики и бизнеса фигур подвесили дамоклов меч.

– Список создаёт абсолютную неопределённость для бизнеса, – объясняет Рыжков. – Любой бизнесмен из списка может в любой момент попасть под санкции. Это касается и политиков: у многих из них, как мы знаем, есть недвижимость за границей, дети там учатся, и всё это в любой момент может ударить по их семьям, по их активам. Это очень плохой сигнал для всего мира: с этими людьми будут бояться иметь дело.

Продолжение следует

С самого начала предполагалось, что отчёт минфина США станет новым словом в санкционной политике Америки. Ещё в июле прошлого года конгресс констатировал, что до сих пор санкции били наугад, в цель не попадали, Россия по-прежнему ведёт себя очень, очень плохо. Для более эффективных и точечных действий требуется больше информации. Поэтому закон предписывал не просто переписать российскую верхушку, как это мы видим в опубликованном документе. Требовалось сформировать перечень «наиболее значимых политиков и олигархов, замеченных в близкой связи с режимом», выявить «любые признаки коррупции», найти источники доходов, активы, деловые интересы в России и за её пределами как у самих фигурантов списка, так и у их «супругов, детей, родителей, братьев и сестёр». И полгода мы ждали от Соединённых Штатов увлекательного политического детектива в форме отчёта. Но ничего подобного в документе, который мы увидели утром 30 января (по Москве), нет.

– Никто и не собирался писать для российских граждан три тома «Графа Монте-Кристо» про нашу элиту, – замечает Константин Гаазе. – Если мы хотим такое почитать, то, может, самим пора уже начать писать такую «книгу», а не ждать от американского конгресса? Мы-то про свою элиту знаем больше, чем даже американская разведка.

Однако в свет-то вышла пока только часть отчёта. Открытая, unclassified. В тексте сказано, что существует ещё одно приложение – classified, засекреченное. Но нам, к сожалению, с этим увлекательным чтивом ознакомиться не дадут. И о чём там написано – это мы можем только предполагать.

– Судя по всему, эта часть списков будет содержать более подробный анализ родственных и бизнес-связей внутри российской правящей верхушки и перечень ближайших родственников тех, кто уже вошёл в список, – предполагает Константин Эггерт.

Пока госдепартамент США объявил, что в ближайшее время новых санкций против России не готовит, она, мол, и так достаточно хорошо предупреждена.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»