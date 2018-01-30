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30.01.2018 16:39

Клиенты УБРиР стали больше тратить на новогодние праздники

Клиенты УБРиР стали больше тратить на новогодние праздники
Designed by Freepik

Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) перестали экономить на новогодних праздниках. Держатели дебетовых карт банка в последнюю неделю декабря 2017-го и в первую декаду января 2018-го потратили на 43% больше средств, чем годом ранее. Всего в этот период было израсходовано более 2,6 млрд рублей. 

Рост отмечается практически по всем статьям расходов: от подготовки к празднику, до организации досуга. Ощутимо возросли траты на рестораны и кафе. Там клиенты банка оставили почти 79 млн рублей, что на 70% больше, чем годом ранее.  В продуктовых магазинах держатели карт банка потратили 584 млн руб., на обновление гардероба у них ушло около 227 млн рублей, услуги салонов красоты обошлись клиентам в 14 млн рублей. Это на 48%, 43% и 32% соответственно превышает прошлогодние показатели. 

В среднем расходы на праздники одного пользователя банковской карты УБРиР составили 13 тыс. руб., что почти сопоставимо с показателями в целом по стране: по данным ВЦИОМа, жители России потратили на Новый год около 14 тысяч рублей. 

Алексей Мерзляков, директор по маркетингу УБРиР

–  Мы видим, что клиенты адаптировались к экономической ситуации и медленно возвращаются к потребительской модели поведения. Наши клиенты больше и чаще тратят, что видно из объемов и количества их транзакций. В целом, этому также способствует развитие карточного бизнеса: на рынке появляются интересные продукты с бонусными программами, позволяющими решать конкретные финансовые задачи клиентов.  

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) Генеральная лицензия Банка России № 429 от 06.02.2015 г.


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Designed by Freepik
30.01.2018 16:39
Клиенты УБРиР стали больше тратить на новогодние праздники
Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) перестали экономить на новогодних праздниках. Держатели дебетовых карт банка в последнюю неделю декабря 2017-го и в первую декаду января 2018-го потратили на 43% больше средств, чем годом ранее. Всего в этот период было израсходовано более 2,6 млрд рублей.
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