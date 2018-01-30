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30.01.2018 17:02

Особняк купцов Полежаевых на Бакунина признали памятником

Дом №8 по проспекту Бакунина в Петербурге признан объектом культурного наследия. В нем планируют разместить технопарк президентского физико-математического лицея №239.

Особняк купцов Полежаевых на Бакунина признали памятником

Распоряжением председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергея Макарова «Особняк Н. М. Полежаева» (проспект Бакунина, дом 8) включен в государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения, сообщает сайт ведомства 30 января.

Здание было построено в конце 1870-х годов по проекту архитектора Фердинанда Миллера по заказу купца первой гильдии Николая Михайловича Полежаева, семья проживала в доме до 1917 года.

В советское время в доме Полежаевых размещались средние общеобразовательные учреждения: 108-я единая трудовая школа Володарского района, преобразованная затем в 108-ю фабрично-заводскую десятилетку, начальная школа, школа-интернат №51 с углубленным изучением английского языка, школа-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей и с ограниченными возможностями здоровья.

В 2015 году особняк передан интернату «Формула успеха» президентского физико-математического лицея №239. Сейчас разрабатывается проектная документация на реставрацию и приспособление памятника для размещения технопарка с лабораториями робототехники, летательных аппаратов, радиоэлектроники, нанотехнологий, лекционными залами, а также музеем роботов.

Как отмечают в КГИОП, в целом сохранено историческое оформление фасадов, в некоторых помещениях второго этажа и на лестницах остался архитектурно-художественный декор.

 


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