АК-74М и новые АК-12: найди 7 отличий

Новые образцы стрелкового оружия – автоматы Калашникова АК-12 и АК-15 – приняты на вооружение российской армии. «Фонтанка» изучила «убийственные новинки» и нашла как минимум 7 отличий между классическим модернизированным АК-74 и АК-12 в базовой комплектации.

Новые образцы автоматов Калашникова АК-12 с калибром в 5,45 и АК-15 (с калибром 7,62) войдут в комплекс боевой экипировки второго поколения «Ратник». Это снаряжение объединяет комплекты защиты, средства разведки и связи и современное стрелковое вооружение.

Отметим, что принятые на вооружение АК-12 представляют из себя не принципиально новые автоматы, а улучшенные версии АК-74М. По мнению специалистов, в таком подходе есть очевидные плюсы. В частности, в АК-12 можно использовать магазины от предыдущих поколений автоматов Калашниковых соответствующих калибров.

Из принципиально новых качеств АК-12 можно отметить повышение показателей кучности стрельбы во всех режимах. Этого удалось добиться за счет существенных изменений комплекса газоотводного узла, газовой трубки и ствольной коробки.

Телескопический приклад новых автоматов выполнен из ударопрочного пластика и предназначен для 5 позиций, тогда как у АК-74М полимерный приклад можно было только сложить.

В новых автоматах предусмотрены несколько режимов стрельбы: автоматический огонь, очередь в 2 выстрела и одиночные. Из принципиальных нововведений выделяется оснащение автоматов так называемыми планками Пикатини, которые только сейчас в штатном режиме стали применяться в российском стрелковом вооружении. Эти кронштейны используются для крепления дневных, ночных и лазерных прицелов, фонарей и прочих вспомогательных принадлежностей. На цевье также имеется дополнительная планка для установки штык-ножа, глушителя или гранатомета.

Впервые о работе над новым вариантом самого известного российского автомата заговорили в конце 2000-х гг. В итоге доработанный АК-12 был представлен два года назад на выставке «Армия-2016». Решением Минобороны автомат был рекомендован для сухопутных войск, отрядов морской пехоты и ВДВ.