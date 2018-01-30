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30.01.2018 16:52

«Кремлёвский список» обесценит рубль не сегодня

Развитие санкционного давления на Россию со стороны США не привело к падению курса рубля. Почему после «кремлёвского доклада» не «бахнуло», «Фонтанке» рассказал биржевой аналитик Степан Демура.
«Кремлёвский список» обесценит рубль не сегодня
Сафрон Голиков/Коммерсантъ

Экономисты, трейдеры и прочие лица, вовлечённые в бесконечные гонки курсов валют и прочих финансовых активов, с волнением ждали «Кремлёвский доклад». Однако, когда мир узнал список «нерукопожатных» для США российских чиновников и бизнесменов, курс рубля не рухнул, а акции российских компаний просели незначительно. При этом президент России Владимир Путин поспешил заявить о том, что американцы наказали не только его подчинённых и близких к Кремлю бизнесменов, но каждого россиянина.

Почему стабильность рынков – это естественно, когда может «бахнуть» по-настоящему и кого же всё-таки наказали американцы, «Фонтанке» объяснил финансовый и биржевой аналитик, экономист Степан Демура.


- Каков экономический потенциал сегодняшних решений американских партнёров в отношении российских чиновников и капиталистов?

– Это последнее предупреждение. Только не «китайское» («Последнее китайское предупреждение» – русское выражение, означающее бесплодные словесные предупреждения, когда заранее известно, что никаких действий не последует. – Прим.ред.). Поскольку в список включены высшие лица государства, то можно говорить о том, что с точки зрения США они «нелегитимны». С ними можно делать всё что угодно. По понятиям американцы с ними больше не живут. Вот и всё. Если наши это поймут – хорошо. Но я в этом сильно сомневаюсь.

- Допустим, поймут. Что дальше?

– Трамп сказал в Давосе очень чётко. Они уже больше ничего не смогут сделать. Могут покаяться. Могут раскаяться. Попробовать искупить грехи.

- Искупить? Отречься от первого лица?

– Отречься – мало. Нужны действия.

- Но ведь не всем каяться предписано? Чубайса в списках нет. Стало быть, российским нанотехнологиям ничто не угрожает.

– Почему? У «Роснано» наверняка есть контрагенты, которые работают с компаниями в санкционном списке. Соответственно, и они могут легко попасть в этот санкционный список. И потом, надо понимать, что если сегодня Чубайса там нет, то завтра он там легко может появиться. К тому же если нет самого Чубайса, то его «Роснано» может попасть в санкционный список. Это вещь такая. Очень зыбкая и быстро изменяемая.

- Почему то, что все сегодня называют «санкциями», не ударило по рублю? Просадка курса на 15 – 20 копеек утром после публикации «кремлевского списка» – это всё, чем новость про «кремлёвский список» угрожала рублю?

– Санкций новых ещё нет. Но главное, что от них ничего не зависит. Курс национальной валюты вообще никак не связан с макроэкономикой. Есть спрос на рискованные активы – есть ликвидность. Все высокодоходные валюты растут. Ликвидность уходит – они падают. Скорее, нужно следить за тем, что делает ЦБ, т.е. не за тем, о чём они говорят, а что реально делают. Как они убирают ликвидность или не убирают. Я вижу, что они уже начинают реально убирать ликвидность. Курс зависит от реальной экономики, когда она схлопывается. В России она схлопывается, и процесс этот ускоряется. Финансовый рынок – это виртуальная вещь. Финансовый рынок уже давно никакого отношения к реальному сектору экономики не имеет.

- И как давно он живет сам по себе?

– Грубо говоря, с 2002 года, когда началась так называемая «рефляционная политика ФРС» ("Рефляцией" называют воздействие инструментов денежно-кредитной, фискальной или бюджетной политики госорганов, направленное на борьбу с дефляцией (изъятие из обращения избыточной массы денег для увеличения их покупательной способности) и повышение уровня инфляции. – Прим. ред.). Т.е. виртуальные рынки отдельно. Реальная экономика отдельно. И здесь нужно смотреть на падение промышленного производства, падение реальных доходов населения. Год к году. Только имейте в виду, что реальная инфляция в 4 – 5 раз выше, чем та, о которой говорит ЦБ. Реальные доходы пересчитываются ведь с учётом именно этой их смешной официальной инфляции. Смотреть надо на падение прибыли крупных корпораций во всех отраслях. Где-то упало уже втрое, в торговле на 20%, в обрабатывающей промышленности – на 12% и т.п.

- То есть тот же «кремлёвский список» не ускоряет эти негативные процессы?

– Они идут сами по себе. Их будет ускорять ослабление рубля, поднятие ставок Эльвирой Набиуллиной. Вот это их будет ускорять реально. Это пока не началось, но вот-вот начнётся.

- Что на это указывает? Нас пугали, что вот закончится Резервный фонд – и сразу «всё начнётся». Но пока не началось.

– Если вас не устраивает то, что вам обещали, а это ещё не случилось, просто не слушайте больше тех, кто вас пугал.

- Это просто, если регулярно занимаешься таким анализом. А если пытаешься понять, откуда "прилетит" после очередной громкой неприятной новости, то не очень просто.

– Извините меня, у нас 90% населения регулярно ничем не занимаются! Вот поэтому у них всегда всё и "прилетает" вдруг из-за угла. Нормальный логичный процесс. И не надо потом расстраиваться.

- При нынешнем руководстве ЦБ, финансового блока в правительстве россияне могут жить спокойно и быть уверены в завтрашнем дне? Вы следите за решениями ЦБ?

– Слежу. На мой взгляд, они делают абсолютно непрофессиональную и низкоквалифицированную работу. Начиная от поднятия ставок, которое к защите национальной валюты вообще не имеет никакого отношения, если разбираться. Но нам говорят, что имеет. Вплоть до налоговой политики. Есть хороший анекдот на эту тему. Вопрос: «Бэрримор, почему они это делают?» Ответ: «Дебилы, сэр».

- Насколько вообще благополучие россиян от них зависит?

– Скажем так. Если бы они вообще ничего не делали, был бы шанс. А пока они всё время что-то новое придумывают и делают, то, на мой взгляд, шансов дождаться благополучия нет никаких. И будет только хуже. Все их действия, особенно по увеличению налоговой нагрузки, только ускоряют процесс схлопывания налоговой базы и, соответственно, экономики.

- Быть может, «крёмлёвский список» окажет «положительный эффект»?

– Там уже терминальная стадия. Клиника.

- То есть «кремлёвский список» – это головная боль только для них самих?

– Нам, простым смертным, он абсолютно до лампочки. Если только вы не любите испытывать радость в ситуации, когда «у соседа корова умерла». Не более того.

- Как бы вы охарактеризовали финансовую стабильность страны сегодня? Не так давно все первые лица отчитались, что к концу 2017 года мы стали стабильны, как никогда в последние несколько лет.

– Её нет. Стабильности этой. Она есть только на экранах телевизоров.

- То есть ощущения, что может бахнуть в любой момент, оправданны?

– Да. И бахнет уже в 2018 году. И катализатором будет обвал на международных финансовых рынках. И он неминуем.

- Как же так? Вроде бы «вечность пахнет нефтью», а там договорились, и цены на углеводороды стабилизировались. Даже подросли.

– Ещё раз: финансовые рынки и цены никакого отношения к реальным договорённостям, реальному балансу спроса и предложения на рынке нефти давно не имеют. Это связанные вещи только в умах аналитиков и экономистов.

- В любом случае наши проблемы начнутся извне? Из-за океана?

– Да. Как у нас говорят, «от западных партнёров». Судя по действиям их финансовых властей, там сидят такие же идиоты, которые ничего не понимают в макроэкономике. Сначала они нагнали ликвидность, раздули все пузыри. Теперь ликвидность убирают. Всё это будет падать. Что произошло? Увеличилась долговая нагрузка, а реальная экономика, которая и позволяет обслуживать эту долговую нагрузку, находится в глубоком месте из четырёх букв. Долги нечем обслуживать. Как говорится, денег нет, но вы держитесь. А держаться-то они уже не могут.

- Вы оценили имена тех, кто попал в «кремлёвский список»?

– Нет. Дело в том, что это предварительный список, в который завтра добавятся другие контрагенты и все остальные. Это как снежный ком. Я давно сказал, что санкционные действия против России – это страшно, так как лишают Россию не только валютного финансирования, но и каких-либо технологий. Даже то, что у нас есть, уже не может быть обслужено. Всё очень весело.

- Но всё могло быть хуже. Сказали, что нашу оборонку пока больше не трогают.

– Да, они считают, что те санкции по оборонке, которые они наложили ранее, оказались эффективными. Они достаточно больно ударили. Видна вопиющая технологическая отсталость. Теперь наша оборонка может производить только то, на чём «деды воевали». А во-вторых, были потеряны контракты на несколько миллиардов долларов. Поймите, что для американцев Россия с её нынешним неадекватным руководством – это такая большая чёрная дыра. Штука, которая может в любой момент взорваться. Поэтому они действуют осторожно. "Ткнём здесь и посмотрим, что будет дальше. Не взорвалось. Хорошо, действуем дальше". Всё очень просто. Поэтому есть кажущаяся смехотворность санкций. То, что их эффект будет виден не сразу, не понимает большинство руководства нашей страны.

- Граждане-то могут попробовать это понять? Дайте пример этого негативного санкционного воздействия, неочевидного сперва.

– Элементарно. Когда всё началось, нам пели, что мы развернёмся задом, то есть передом на Восток, на санкции нам наплевать, Китай нам всё даст. Но, во-первых, китайцы сами отстают в технологиях на 2 – 3 поколения. И это никогда не изменится. Во-вторых, китайцы посмотрели на торговый баланс России, посмотрели на торговый баланс ЕС и США, задумались и поняли, что им это не нужно. И потом мы узнаём, что они не могут вести освоение нефтяного шельфа на Чёрном море. Технологий нет. А никто с ними работать не хочет. Лицензию там приостановили на 5 лет, между прочим.

- Кто из фигурантов списка может отвернуться от Кремля?

– У них нет другого выбора. Американцы сделали так, что у них не осталось другого выбора. Раньше для них Путин был активом. Сейчас он превратился в пассив. Так что это вопрос времени.

- Когда они его сами…

– Наставят на путь истинный! Можно ли его туда «наставить», не знаю. Я перестал наблюдать несколько лет назад, так как это наблюдать достаточно омерзительно. Не порчу себе настроение.

- Нам-то что делать? Тем, кто опять вдруг задумался, как сберечь заработанное.

– Бегите из рубля. Бегите в доллар, во что угодно ликвидное. Ни в коем случае не в недвижимость и прочую ерунду. Бегите в производство. Крайне перспективна металлообработка, которая в состоянии производить ремкомплекты и запчасти для той же пищевой промышленности или автомобильной. У бизнеса сейчас нет денег, чтобы покупать новое оборудование, новые машины. Значит, будут ремонтировать старые. Ремонт – это бизнес. Это просто в качестве примера. Или бегите в похоронный бизнес. Хотя нет. Этот бизнес в России весь под колпаком.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»


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