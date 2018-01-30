Медведев: Непопадание в «Кремлевский доклад» — повод уволиться

Премьер-министр России прокомментировал публикацию Минфином США «Кремлевского доклада». По мнению Дмитрия Медведева, официальным лицам, не обнаружившим свою фамилию в перечне, стоило бы подумать об увольнении.

«Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список — это повод уволиться, но мы, конечно, так поступать не будем», — заявил Медведев на совместной пресс-конференции со своим бельгийским коллегой 30 января. Слова российского премьера приводит «Интерфакс». Сам Медведев нашел свою фамилию в списке. Его «соседями» оказались почти сто олигархов и больше сотни российских чиновников, среди которых и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Владимир Путин, в отличие от своего пресс-секретаря, в докладе не упомянут. Президент уже отметил, что такая избирательность Минфина США его обидела. Отметим, в списке также нет, например, главы «Роснано» Анатолия Чубайса, председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной и всех представителей судебной системы России.