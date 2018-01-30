В 2017 году грузоперевозчики увеличили медиаактивность в 1,5 раза

В 2017-м году медиаактивность компаний, занимающихся грузоперевозками, возросла на 43%, говорится в исследовании служба мониторинга СМИ компании «ЭКРО». Сильнее всего нарастили свое присутствие в медиа «Деловые линии»

Компания «ЭКРО» проанализировала материалы отечественных СМИ, посвященных грузоперевозчикам. В большинстве случаев появление таких публикаций было инициировано пресс-службами компаний.

Общий рост публикаций может свидетельствовать о стремительном развитии рынка, считают в «ЭКРО». Логистическая отрасль развивается вслед за ростом онлайн-шоппинга. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2017 году россияне потратили на 20% больше средств на покупки в сети. В итоге, интернет-торговля стала одной из самых быстрорастущих отраслей.

Второй год подряд рейтинг медиаактивности грузоперевозчиков возглавила компания «Деловые линии», основанная Александром Богатиковым. Перевозчику было посвящено почти 35% всех публикаций, отобранных «ЭКРО». Индекс компании за год вырос на 10,5%. Это почти двукратная прибавка к прошлому году.

Среди новостных поводов прошлого года несколько достижений компании. Газета «Деловой Петербург» признала главу «Деловых Линий» Фарида Мадани лучшим топ-менеджером в логистике.

Еще 24,3% публикаций были посвящены компаниям DPD и SPSR Express. В начале 2017-го года произошло слияние перевозчиков. Однако бренды развивались отдельно друг от друга. В сумме за год они потеряли 12,5% в пресс-индексе. Тем не менее в прошлом году компании радовали новостями о сотрудничестве с AliExpress и американским онлайн-магазином iHerb.

На 4 месте в рейтинге оказался перевозчик «Байкал Сервис». За год он поднялся в рейтинге на 6 мест, увеличив пресс-индекс до 9,6%. В частности, в 2017-м компания открыла новое направление для сибирских грузоотправителей и участвовала в профильных конференциях.

Также за год нарастили медиаактивность компании «СДЭК», «ЖелДорЭкспедиция», «СТС Логистикс», AsstrA, «ИТЕКО» и «Возовоз». Все остальные – сократили долю публикаций на рынке. Всего в пресс-индекс вошло 24 логистических компании.