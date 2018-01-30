Путин: Призываю наших спортсменов следовать всем правилам, которые предлагает МОК

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета не допустить большинство лидеров сборной РФ до участия в Играх в Пхенчхане.

«Спортивные достижения делают нацию, страну – многонациональную страну – более сплоченной, эффективной, и, видимо, это кому-то не нравится. Это совершенно очевидный факт. Это просто одна из линий атаки. Нужно ли нам работать с международными организациями? Конечно, нужно. Надо иметь в виду, что им тоже нелегко приходится. Я надеюсь, что такая страница все-таки будет перевернута, причем, в самое ближайшее время. Но я все-таки призываю наших спортсменов следовать всем правилам, которые Международный олимпийский комитет предлагает для участия наших спортсменов в Олимпийских играх. Мы, безусловно, поддержим и материально, и морально всех наших спортсменов, которым не удалось поучаствовать в этих Олимпийских играх», – цитирует 30 января Путина Sports.ru со ссылкой на «Р-Спорт».

Ранее МОК официально зарегистрировал российских спортсменов, которые примут участие в Играх в южнокорейском Пхёнчхане. В список вошли 169 атлетов, имена которых были опубликованы на сайте Олимпийского комитета России. При этом 111 человек допуск не получили. Среди них олимпийские чемпионы Антон Шипулин (биатлон), Виктор Ан (шорт-трек) и еще ряд конькобежцев, фигуристов и хоккеистов.

Также МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов и членов делегации во время Игр, требующие уважать решение исполнительного совета. Олимпийские спортсмены из России также обязаны подписать специальный документ: они не должны использовать национальную символику на форме и в социальных сетях, обязаны отказаться от параллельных церемоний награждения, в ходе которых не будет подчеркнут их нейтральный статус.

Игры начнутся уже 9 февраля.