В Петербурге старший лейтенант избил старшего сержанта и получил 4 года условно

Приговор по делу старшего лейтенанта Казима Балгишиева огласил Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд. За избиение подчиненного офицер приговорен к условному сроку.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 30 января, Балгишиев признан виновным в превышении служебных полномочий с применением насилия. Суд установил, что командир патрульного взвода несколько раз ударил кулаком в голову своего подчиненного, старшего сержанта, который не выполнил указание взводного о возвращении в часть. Старший сержант получил тупую травму головы, сотрясение головного мозга и перелом носа.

Признавшему вину Балгишиеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, с испытательным сроком 1 год, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, в течение 3 лет.