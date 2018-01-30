Ведущих трансляции «Забастовки избирателей» задержали в Шереметьево

На выходе из зоны таможенного контроля в аэропорту Шереметьево в Москве полицейские задержали ведущих эфира «Навальный Live». Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова заподозрили в призывах к несогласованной акции.

Как сообщила днём 30 января в Твиттере Кира Ярмыш, сейчас её и Шаведдинова везут в отдел полиции.

28 января в 46 регионах страны прошла акция «Забастовка избирателей». За хроникой протеста в прямом эфире следили Ярмыш и Шаведдинов. Как предполагают журналисты, во время трансляции ведущие находились за пределами России.

По информации «Медузы», в день протеста сотрудники полиции, пытаясь добраться до эфира «Навальный Live», вскрыли болгаркой три помещения в штабе Фонда борьбы с коррупцией в «Омега-Плазе». Находившегося в этот момент в офисе ФБК журналиста Дмитрия Низовцева арестовали на 10 суток по статье о неподчинении полиции. Такое же наказание получил юрист фонда Александр Помазуев. Самого Алексея Навального отпустили под обязательство о явке — без составления протокола.

Протестная акция, организованная ФБК, была согласована практически во всех регионах, кроме Москвы и Петербурга.