Американский судья признал Игоря Стрелкова виновным в крушении Boeing 777 над Донбассом

Родственники погибших при крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе выиграли суд против Игоря Стрелкова (Гиркина).

Об этом 30 января сообщает голландское издание Zembla. Коллективный иск 25 родственников погибших в катастрофе подали в Окружной суд Северного округа Иллинойса. В иске указано, что именно Стрелков несет ответственность за крушение самолета. Каждому истцу присудили по 20 млн долларов компенсации. Впрочем, их адвокат Флойд Виснер заявил, что вероятность взыскать эти суммы со Стрелкова равняется нулю. Бывший глава минобороны ДНР в процессе не участвовал, по домашнему адресу в Москве его также не нашли. Виснер подчеркнул: «Разговор идет не о деньгах, а о справедливости для семей погибших. Мы хотим внимания на мировой арене к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию».

Сам Игорь Стрелков у себя «ВКонтакте» так прокомментировал эту новость: «Вот теперь я могу в следующую тысячу лет совершенно не беспокоиться за свою жизнь — умереть до того, как меня заставят заработать и выплатить родственникам точно не мной сбитого «Боинга» то ли 400, то ли все 500 миллионов долларов (полмиллиарда, на всякий случай!) – мне эти мутанты (поскольку только мутанты оценивают жизни родственников в деньгах) не позволят».