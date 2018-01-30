Путин обиделся на то, что его не включили в «Кремлевский доклад»

Президент России прокомментировал публикацию минфином США «Кремлевского доклада» на встрече со своими доверенными лицами в Москве.

Как пишет 30 января «Коммерсантъ», Путин заявил, что ему «обидно», что он не вошел в этот список. Он уточнил, что не видит смысла в этом документе: «По сути, в него занесли все население страны». Президент рассказал, что пока Россия воздержится от ответных шагов после публикации «Кремлевского доклада». По его мнению, составители списка влиятельных россиян «наносят удар по своему руководству». Отметим, ранее в некомпетентности авторов «доклада» обвинил и бывший посол США в России Майкл Макфол.

Справка:

Министерство финансов США представило конгрессу так называемый «Кремлевский доклад» в рамках закона о новых санкциях против России. Документ разделен на четыре части — «Президентская администрация», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи». В список внесены 114 крупных российских чиновников, а также 96 олигархов, а именно все члены кабинета министров и администрации и все представители крупного бизнеса с состоянием свыше 1 миллиарда долларов.

При этом в министерстве уточнили, что попадание в список не означает автоматическое введение санкций и ограничений.