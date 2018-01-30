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30.01.2018 15:23

Албин: Стадион «Санкт-Петербург» перейдет в управление «Зенита» до конца февраля

Стадион на Крестовском острове к мундиалю готов. Об этом 30 января заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. По его словам, к марту управлять ареной будет футбольный клуб «Зенит».

«По решению правительства города до конца февраля стадион "Санкт-Петербург" будет передан в концессию ФК «Зенит», – рассказал Албин 30 января во время последней перед чемпионатом инспекции представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018». 

Отмечается, что никаких вопросов, связанных с выкатом поля на внешний периметр, нет. Первый выкат по предварительному графику намечен на апрель и зависит от решений технических специалистов, ФК «Зенит» и погоды. В настоящее время поле находится в проектном положении, в чаше стадиона. 

«Надежная, безопасная, комфортная конструкция. Сомнений по работе выкатного поля у нас сегодня нет», – заявил вице-губернатор. По его словам, опасения и риски, связанные с эксплуатацией газона, также отсутствуют. 

«У нас приличный опыт эксплуатации газонов на выкатных полях. Вы помните, что мы устраняли вибрацию выкатного поля. У нас все получилось. Получится и в этот раз», – добавил Албин.

Напомним, в январе на стадионе уложили новый газон. Также покрытие меняли непосредственно перед Кубком конфедераций. В соответствующей дорожной карте содержится еще одна замена, специально для чемпионата мира по футболу 2018 года. Начаться она должна 16 апреля. 13 мая проведут тестовый матч, после которого поле выкатят со стадиона и вернут обратно уже 11 июня для проведения мундиаля. 

 

 

Справка:

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи будут играть на стадионах в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.


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