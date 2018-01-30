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30.01.2018 15:18

Петербургские люкс-отели обогнали по ценам московские

Стоимость проживания в люксовых гостиницах Петербурга впервые оказалась дороже размещения в аналогичных отелях Москвы. Рост цен аналитики связывают с предстоящим чемпионатом мира по футболу.

Как сообщается в отчёте консалтинговой компании JLL от 30 января, по итогам 2017 года средний тариф проживания (ADR — average daily room rate) в фешенебельных гостиницах обеих столиц впервые превысил 18 тысяч рублей за ночь. При этом в Москве этот показатель достиг 18,2 тысячи рублей, а в Петербурге 18,5 тысячи.

«В прошлом году рост загрузки в обоих городах наблюдался в основном в бизнес-сезоны —  зимой и осенью, и чемпионат мира по футболу должен выровнять данную сезонность летом 2018 года. Гостиничные рынки Москвы и Санкт-Петербурга выглядят хорошо сбалансированными и удовлетворяют спрос различных типов гостей. Потенциальная ниша, которая по-прежнему остается незаполненной, — это качественные отели экономсегмента, — рассказала руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер.

В отчёте говорится, что количество занятых гостиничных номеров в Санкт-Петербурге, несмотря на легкое падение, вызванное оптимизацией ценовой политики многими крупными сетевыми отелями, остается на высоком уровне. 

ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня и завершится 15 июля. Он будет проходить на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Петербурге. Более сорока гостиниц в разных городах России готовятся встретить участников и болельщиков чемпионата мира по футболу максимальным ценником. Некоторые отельеры в российских регионах взвинтили стоимость в 5 000%. При этом в Петербурге ни одного подорожавшего отеля не нашли.

 


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Хотите всегда получать скидки первыми? Просто регистрируйтесь в программе лояльности «Крылья» и участвуйте в закрытой распродаже летних направлений «Уральских авиалиний»
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