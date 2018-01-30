Путин: В Интернете прятаться не надо, «черный воронок» не приедет

Владимир Путин заявил на встрече с доверенными лицами в Москве, что российское общество должно ограждать себя от деструктивного влияния Интернета.

Как пишет 30 января «Коммерсантъ», президент уточнил: «Анонимность Интернета, с одной стороны, вроде как хороша, это демократия, но с другой стороны, возникает много проблем, потому что за этими никами неизвестно кто прячется. Сейчас же не 37-й год — что хочешь, то и говори, тем более в Интернете, "черный воронок" за тобой завтра не приедет. Чего прятаться-то?» Путин напомнил о том, что в Рунете уже вводили ограничения в связи с пропагандой суицидов, педофилией, терроризмом. «Сколько было шуму в связи с тем, что вводятся какие-то ограничения, связанные с распространением наркотиков, с детской порнографией. Ну и что? Что-то случилось? Никто этим не злоупотребляет, никаких перегибов здесь нет», — заявил президент. Отметим, в России уже было заведено несколько дел, например, за репост чужого сообщения, которое было признано незаконным. Так, жителя Сочи оштрафовали за репост карикатур на Иисуса Христа, которые оскорбили чувства верующих. А Новочебоксарский городской суд наказал активиста Дмитрия Панькова за репост новости о его оправдании по делу за репост.

По словам Путина, у общества должна быть система контроля за ограничениями, которые вводит государство. «Но общество должно иметь право себя защищать, это не должно быть прерогативой какого-то министерства или ведомства, это должно проистекать из общественного сознания. Вот столкнулись мы с этими ужасными преступлениями в школе, нужно понять, откуда это взялось», – подчеркнул президент.