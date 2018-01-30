Клубный дом Look подключают к отоплению и готовят к сдаче

Клубный дом Look на Лиговском будет введен в эксплуатацию с опережением графика, работы по строительству идут ударными темпами. ЖК бизнес-класса LOOK был выведен на рынок ровно год назад – в январе 2017 года. По плану строительный холдинг «ПСК» должен сдавать объект в июне 2018 года. Однако исходя из готовности, его сдачу планируют перенести на март.

В настоящее время на объекте завершены работы по прокладке внутридомовых инженерных сетей, в течение недели Look будет подключен к теплоснабжению. Продолжается устройство витражей, отделка фасадов и благоустройство придомовой территории. На минувшей неделе начат монтаж скоростных бесшумных лифтов OTIS.

В декабре 2017 года завершено благоустройство парка, отделяющего клубный дом Look от Лиговского проспекта. В парковой зоне смонтирован детский игровой комплекс и спортивная площадка. Здесь же в зоне отдыха разместится площадка для воркаута для разных возрастных групп. «Парковая территория под окнами квартиры – это редкость для центральной части города, – отмечают в строительном холдинге «ПСК». – Она обещает стать зоной притяжения жителей района». Из зеленых зон рядом с Look также расположен Воронежский сад.

Для справки:

Дом бизнес-класса Look на 96 квартир возводится в Санкт-Петербурге на пересечении Лиговского проспекта и улицы Прилукской. Квартирография представлена 1-4 комнатными квартирами площадью от 42 до 125 кв. м. На 8-ом этаже в торцевых квартирах проектом предусмотрены открытые террасы площадью 55 м2. Дом оборудован регулируемой системой отопления, позволяющей поддерживать комфортный микроклимат в каждом помещении. Первый этаж отведен под коммерческие помещения, на подземном уровне предусмотрен паркинг. Въезд на паркинг организован с торца здания со стороны ул. Прилукская.

Для строительного холдинга «ПСК» клубный дом LOOK стал 4-м собственным девелоперским проектом и вторым в сегменте «бизнес-класс». Запуск первого проекта бизнес-класса «Дипломат» состоялся в 2016 году.

Комплекс Look - застройщик ООО "Жизнь", разрешение на строительство № 78-017-0189-2016 от 24 октября 2016, проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК Дипломат - застройщик ООО "Аэдис", разрешение на строительство №78-018-0146.1-2015 от 07 июня 2016г., проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya