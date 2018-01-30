В Смольном утвердили строительство стадиона на месте парковки на Бутлерова

Новый стадион появится через два года в Калининском районе Петербурга. Инвестпроект по возведению крытого спортивного комплекса утвердили в Смольном 30 января.

Согласно докладу главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк, спортивный центр площадью 8,5 тысячи квадратных метров будет расположен на пересечении улиц Бутлерова и Верности, рядом с хоккейным клубом «Спартак». Судя по фотографии, показанной на заседании правительства, на данный момент на месте предполагаемого строительства расположена парковка.

На возведение стадиона планируют потратить 98 млн рублей. Предполагается, что ежегодно за аренду земли инвестор ООО «Спортлайф» будет платить 823 тысячи рублей (1,5 процента от кадастровой стоимости). Инвестпроект рассчитан на три года. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил завершить строительство быстрее и уложиться в два года.