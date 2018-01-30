Петербуржец, получивший 4 порно-«Оскара», решил основать свою компанию в США

Порноактер из Петербурга Алексей Маетный, получивший 29 января сразу четыре премии AVN Awards, которые в Штатах называют порно-«Оскарами», и чуть ранее XBIZ Award, аналог «Золотого глобуса» в секс-индустрии, решил создать свою собственную компанию. Он надеется начать зарабатывать в 10 – 30 раз больше, чем сейчас.

– Я открываю свой бизнес. Сам буду снимать видео, сам его продюсировать и продавать, – рассказал Маетный «Фонтанке» 30 января. – Я в этом профессионал, и я считаю, что быть только актером — это неплохое начало, а конец не очень. Важно не упустить момент: зачем мне получать какую-то сумму, когда я могу зарабатывать в 10 – 30 раз больше? Инвестором я буду сам. И буду выступать как директор, продюсер, менеджер и перформер.

По его словам, компания будет распространять контент не только через сайт, но и на DVD и через кабельное телевидение. Полученные награды привлекли к нему повышенное внимание лучших актрис в индустрии, которые хотят с ним работать.

– Я уже снял первый фильм, планирую его выпустить в апреле. Пока пробую разных монтажеров — отдаю одну и ту же сцену разным людям и смотрю, кто лучше сделает — кто какую подбирает музыку, цветовую палитру и так далее, – отметил актер. – Самое главное в бизнесе — это команда. Чтобы я спокойно мог улететь в Россию, жить там два месяца, кататься на машине и кушать блинчики со сметаной, мне нужно, чтобы у меня была четкая команда, которая работала бы без перебоев.

В Петербурге у Маетного живет любимая бабушка, кроме того, здесь он хорошо известен в мотосообществе. «Фонтанка» сделала интервью с первым россиянином, получившим высшие награды западной секс-индустрии, в котором он рассказал, что старается сделать так, чтобы Россию и россиян в США уважали.