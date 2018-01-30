К матчу «Зенит» - ЦСКА в Петербурге опробуют новые станции метро

Работы на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» закончат весной, и уже в конце апреля их опробуют болельщики «Зенита» и ЦСКА. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин 30 января.

«В соответствии с госконтрактами работы на этих станциях будут завершены до конца марта текущего года. 29 апреля мы испытаем эти станции, работая уже с пассажирами, с болельщиками в рамках первого тестового матча на стадионе «Санкт-Петербург» к ЧМ-2018. Временное сооружение, пешеходный мост мы точно так же введем в эксплуатацию до 29 апреля», – рассказал Албин журналистам во время финального операционного визита совместной делегации FIFA и оргкомитета «Россия-2018» по проверке российских стадионов на готовность к чемпионату.

Вице-губернатор отметил, что сметная стоимость двух новых станций метрополитена и перегонного тоннеля, которые имеют непосредственное отношение к чемпионату, превышает 30 млрд рублей, 12 млрд из которых выделил федеральный бюджет. Продолжающая Невско-Василеостровскую линию «Беговая» оказалась самым проблемным узлом. С конца ноября станцию строили без выходных и праздников.