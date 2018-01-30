В Петербурге семья разбившегося на квадроцикле школьника помирилась с учителем — дело прекращено

В Петербурге прекращено уголовное дело педагога, организовавшего урок вождения квадроциклов, на котором разбился мальчик 9 лет. Учитель извинился и заплатил семье компенсацию.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе прокуратуры Северной столицы, 30 января на заседании в мировом суде представитель пострадавшего ребёнка заявил о примирении сторон. Он отметил, что педагог Центра технического творчества Адмиралтейского района выплатил компенсацию и принёс извинения. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.

Напомним, 10 октября 2017 года во внутреннем дворе школы № 181 Центрального района девятилетний мальчик, не пройдя предварительный инструктаж и не имея навыков вождения, самостоятельно поехал на квадроцикле и врезался в металлическую ограду. Ребёнка госпитализировали, в отношении учителя возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Руководители школы и Центра технического творчества (организатор урока) получили представления от прокуратуры.