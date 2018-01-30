Матвиенко: Власти США больны «санкциоманией»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала публикацию Минфином США «кремлевского доклада».

Как сообщает 30 января пресс-служба верхней палаты российского парламента, Матвиенко не нашла в списке, составленном властями США, «никакой логики». «Не было никаких причин, поводов для опубликования некоего нового списка. Может быть, кому-то он покажется познавательным, но на самом деле там вообще нет никакой логики. Похоже, те, кто сейчас задают тон в политике США, охвачены очень опасным недугом. Я бы назвала его санкциоманией», – заявила глава Совфеда.

По ее словам, включение в список высшего руководства страны (в частности, премьер-министра Дмитрия Медведева) является «грубейшим вмешательством во внутренние дела суверенного государства». Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что публикация такого списка перед выборами президента — вмешательство в избирательный процесс и «попытка дестабилизировать ситуацию в обществе». «Но так могут размышлять и рассуждать люди, которые не знают истории нашей страны, не знают наш народ. Кроме как обратного эффекта — дополнительной консолидации общества вокруг президента России — они ничего не добьются», – заявила спикер Совета Федерации.

Матвиенко рассказала, что в России уже продумывают механизмы защиты бизнеса, чтобы «минимизировать возможные последствия столь непродуманной политики США». О каких конкретных мерах идет речь, она не уточнила.