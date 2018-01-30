Круто, ты попал, ты — звезда. «Кремлевская»

К опубликованному «Кремлевскому докладу» возникло много вопросов. Выглядит он так, будто составители документа просто передрали список российских миллиардеров из «Forbes» и перечень чиновников с правительственных сайтов. В анонимных телеграм-каналах очень быстро назвали поименно тех, кто по всем признакам должен был попасть в поле зрения минфина США, но почему-то не попал.

Попробуйте угадать, кто удостоился чести (а многие высокопоставленные «попаданцы» расценивают это как признание своих заслуг перед Россией) стать звездой «Кремлевского доклада», а кто пролетел мимо.