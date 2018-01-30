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30.01.2018 16:01

Круто, ты попал, ты — звезда. «Кремлевская»

К опубликованному «Кремлевскому докладу» возникло много вопросов. Выглядит он так, будто составители документа просто передрали список российских миллиардеров из «Forbes» и перечень чиновников с правительственных сайтов. В анонимных телеграм-каналах очень быстро назвали поименно тех, кто по всем признакам должен был попасть в поле зрения минфина США, но почему-то не попал.
Круто, ты попал, ты — звезда. «Кремлевская»

Попробуйте угадать, кто удостоился чести (а многие высокопоставленные «попаданцы» расценивают это как признание своих заслуг перед Россией) стать звездой «Кремлевского доклада», а кто пролетел мимо.


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