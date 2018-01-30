Горсуд встал на сторону начальника Жилищной инспекции в споре с пенсионеркой

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу пенсионерки Марины Мачневой, оштрафованной за оскорбление достоинства главы Жилищной инспекции Владимира Зябко. Как 30 января сообщили в пресс-службе «Команды-29», горсуд согласился с решением Невского районного суда. Петербурженке придется удалить видео своего визита к чиновнику и заплатить 10 тысяч рублей.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что глава Жилинспекции, узнав себя на видео в Интернете, обратился в суд с требованием заплатить ему миллион рублей. Публикацию он расценил как оскорбление чести и достоинства. Деньги он собирался отправить в детский дом, но уже в суде в сто раз сократил претензии. Невский районный суд удовлетворил его требования и обязал Мачневу удалить видео из Интернета. Теперь эту резолюцию подтвердил горсуд.

После инцидента с пенсионеркой Государственная жилищная инспекция внесла изменения в собственный регламент. Теперь гражданин рискует вообще не попасть на личный прием, если будет снимать должностное лицо без его на то позволения.