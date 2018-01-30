Международный кредитный рейтинг Петербурга стал позитивным

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Петербурга по международной шкале Ва1. Прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный», сообщили 30 января в комитете по финансам Смольного.

В Смольном отметили, что повышение рейтинга связано с улучшением экономических показателей России в целом, которая 25 января также получила от Moody’s позитивный прогноз и уровень Ва1.

Оценка, как ранее заявляли в Moody's, отражает восстановление роста экономики, макроэкономическую стабильность и растущий интерес инвесторов к российским активам. Одним из факторов, который повлиял на пересмотр прогноза, стала «организационная прочность», позволившая российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от введения санкций и падения цен на нефть.