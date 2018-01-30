Элитного жилья в Петербурге вывели в продажу на 10% больше, а продали на 14% меньше

В Петербурге в 2017 году стало на 10% больше выставленного на продажу элитного жилья, чем в 2016-м, сообщают аналитики Knight Frank St.-Petersburg 30 января. Основное пополнение — это четыре новых объекта в разных локациях исторического центра – на Крестовском и Петровском островах, а также вблизи Литейного проспекта и на Петроградской стороне. Общий объем предложения элитного жилья составил к концу года 166,4 тысячи кв. метров.

Рост предложения довольно серьезный — на рынок было выведено в 2 раза больше квартир, чем в 2016 году. Всего первичный рынок пополнился 495 квартирами общей площадью 58 тыс. кв. м. Большая доля приходится на 1-ю очередь проекта Neva Haus на Петровском проспекте от «Группы ЛСР».

Цена почти не изменилась за год, средний уровень колеблется в пределах 351,6 тысячи рублей за кв. метр. Самые дорогие квартиры – в новых домах на Каменном острове, наибольший потенциал для роста цен сохраняется за Петровским островом.

А вот объем продаж значительно упал — на 14% ниже, чем в 2016 году. Всего было продано за год 54 тысячи кв. метров элитных квартир и апартаментов.

Любопытно, что средние площади экспонируемых на рынке квартир сокращаются – с 129 кв. метров в конце 2016 года до 124 кв. метров к концу 2017 года, причем растет доля «односпального» жилья и падает доля квартир с тремя спальнями, отмечает Светлана Московченко, руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg. А вот покупатель, как говорят аналитики, наоборот, все больше предпочитает большие квартиры: в объеме спроса квартиры с 3 и 4 спальнями составляют 55%, а доля «двухспальных» квартир сократилась. Объясняют это тем, что квартиры в основном покупают готовые или на финальной стадии строительства — для расширения жилплощади, для того, чтобы как можно быстрее решить свой квартирный вопрос. Во всяком случае, эксперты так объясняют логику «элитного» покупателя.