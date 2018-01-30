Иск от 7 тысяч человек против ФСБ в защиту Telegram готовит "РосКомСвобода"

Кампанию по подготовке коллективного иска против ФСБ и Роскомнадзора в защиту мессенджера Telegram, развернутую общественной организацией «РосКомСвобода», поддержали более 7 тысяч человек.

Первый этап «Битвы за Telegram» почти закончен, сообщается на сайте «РосКомСвободы» 30 января. Утверждается, что к кампании присоединились уже более 7 тысяч человек, предоставивших организации право представлять их в коллективном административном иске против Федеральной службы безопасности и Роскомнадзора, «за защиту права на надежное сквозное шифрование, которое обеспечивается нам мессенджером Telegram и другими современными сервисами».

С инициативой коллективного иска «РосКомСвобода» выступила в декабре 2017 года, поставив задачу признать недействующим приказ о предоставлении ФСБ ключей декодирования переписки пользователей.

Организаторы акции призывают сторонников права на тайну переписки в Сети отправлять им нотариально заверенные доверенности на право представления интересов в суде либо обращаться в суд за защитой своих прав самостоятельно.

«Мы собираемся отстаивать наше право на шифрование всеми законными способами. Не строя иллюзий, мы будем обжаловать в российских судах противоправные требования ФСБ, жаждущей получить возможность в любой момент дешифровывать личные сообщения любого пользователя, а также групповых чатов. Мы пойдем до конца, обратившись в каждую инстанцию национальных и международных судов, включая ЕСПЧ и Венецианскую комиссию Совета Европы, требуя защиты наших цифровых прав от произвола российских спецслужб», – говорится в обращении на сайте «РосКомСвободы».

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров не единожды заявлял, что не намерен сотрудничать ни с какими спецслужбами и передавать коды дешифровки не будет. Ранее Дуров вступил в заочный диалог с главой Роскомнадзора Александром Жаровым. Последний настаивал на внесении мессенджера в реестр организаторов распространения информации. После нескольких дней такого общения Дуров согласился и сообщил, что все необходимые для этого сведения есть в открытом доступе.