Mercedes за 10 млн угнали у торгового комплекса в Петербурге

«Мерседес Гелендваген» пропал от торгового комплекса. Как стало известно 30 января, машину стоимостью более 10 миллионов рублей похитили от дома 14 по проспекту Космонавтов.

Владелица элитной иномарки с официальным заявлением обратилась в полицию спустя несколько дней после пропажи. Известно, что 27 января в седьмом часу вечера женщина поставила машину на парковке ТРК. Шопинг занял около трех часов.

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