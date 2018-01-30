ФСБ Петербурга засекретила дело анархистов о госперевороте

Адвокату по делу о насильственном захвате власти ФСБ запретила разглашать данные предварительного следствия. Подписку с Виталия Черкасова следователь взял при первом знакомстве.

Как сообщил «Фонтанке» защитник, утром 30 января он пришел в УФСБ Петербура и области уведомить следствие о вступлении в дело об участии представителей анарходвижения в террористическом сообществе.

«При встрече следователь Беляев предупредил меня об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования без его согласия и взял подписку», – уточнил адвокат. Черкасов оставил свой ордер на представление интересов гражданина Казахстана Виктора Филинкова, арестованного 25 января и сообщившего о примененных к нему запрещенных методах воздействия.

По версии следствия, Филинков, петербуржец Игорь Шишкин и неустановленные лица, разделяя анархистскую идеологию, якобы приняли участие в петербургском структурном подразделении «Марсово поле» («Марс») террористического сообщества «Сеть» для подготовки насильственного захвата власти и вооруженного мятежа. Дело возбуждено 24 января 2018 года по статье 205.4 УК «Участие в террористическом сообществе». Расследование связывают с деятельностью оппозиционера Вячеслава Мальцева и запрещенного в России движения «Артподготовка».

Адвокат Игорь Мангилев, защищающий Шишкина, уточнил «Фонтанке», что с него подписку о неразглашении еще не брали. После заседания по избранию подозреваемому меры пресечения пока не проведено ни одного следственного действия, поводов встречаться со следователем не возникало.