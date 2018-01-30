Подписи за Явлинского проверяют в Центризбиркоме

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский 30 января сдал в Центризбирком подписи избирателей для регистрации кандидатом в президенты на выборах-2018.

Всего «яблочники» собрали 180 тысяч подписей из 80 регионов, из них 105 тыс. (максимально допустимое количество) представлены в ЦИК на проверку. Отметим, накануне, 30 января, первыми сдали подписи представители штаба Владимира Путина. Он идет на выборы как самовыдвиженец — ему нужно 300 тысяч подписей – в три раза больше, чем тем, кто выдвигается от партий.