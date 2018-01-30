В Смольном хотят отказаться от весенней корректировки бюджета

Чиновники намерены отказаться от весенней корректировки бюджета Петербурга. Об этом заявил глава комитета финансов Смольного Алексей Корабельников по итогам заседания городского правительства 30 января.

«Мы заранее предупредили главных распорядителей бюджетных средств, что возможности внести изменения весной не будет. Так что этот год покажет, насколько хорошо комитеты и администрации планируют расходы и доходы», — отметил Корабельников.

По его словам, поправят бюджет города, вероятней всего, осенью, одновременно с принятием нового бюджета.

Кроме того, Корабельников анонсировал оформление новых займов для покрытия дефицита бюджета. По его словам, точные суммы станут известны к лету этого года.

Отметим, что на заседании правительства губернатор Петербурга Георгий Полтавченко негативно оценил работу чиновников по исполнению бюджета. Хуже всех справились в комитете по строительству, освоив только 57,8% средств. По поручению губернатора в комитете проведут кадровую проверку.