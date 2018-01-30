«Эталон ЛенСпецСМУ» - участник госпрограммы льготной ипотеки под 6% годовых

«Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») начинает сотрудничество с банками в рамках программы «семейная ипотека с господдержкой»: банки «Глобэкс» и «Российский капитал» аккредитовали большую часть жилых комплексов Компании. В соответствии с условиями программы ставка по кредиту составит 6% годовых в рублях.

Специальная программа ипотечного кредитования от банков «Глобэкс» и «Российский капитал» распространяется на покупателей (граждан РФ, дети которых тоже граждане РФ) квартир, в семьях которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок. Таким семьям снизят ставку по ипотеке до 6% на льготный период: при рождении второго ребенка – на 3 года, третьего – на 5 лет, второго и третьего – до 8 лет. После окончания льготного периода ставка по ипотеке будет равняться ключевой ставке Банка России на момент подписания договора плюс 2%. На данный момент это 9,75%.

Программа распространяется только на покупку жилья в новостройках. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредита: от 3 до 30 лет

Размер кредита, на который могут рассчитывать заемщики в рамках программы для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет от 500 000 до 8 000 000 рублей. Для остальных регионов от 500 000 до 3 000 000 рублей.

С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте https://дом.рф

Преимущества программы действуют при оформлении договора купли-продажи, договора долевого участия и распространяются на квартиры большинства проектов АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

АО "ГЛОБЭКСБАНК" Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 01.12.2014 №1942

ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» лицензия Центрального банка №2312 от 28.11.2014г.

Справка о ГК «Эталон»