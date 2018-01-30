Пять банков аккредитовали ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «Банк ВТБ», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), аккредитовали новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4.

Оформить ипотеку в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» можно при условии внесения первоначального взноса в размере не менее 20% стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. Максимальный срок – 25 лет, процентная ставка от 10%.

Банк ВТБ выдает ипотеку на покупку квартиры при условии внесения первоначального взноса в размере не менее 20% стоимости квартиры. Максимальная сумма кредита – 60 млн рублей, процентная ставка от 7,7%. Банк предоставляет ипотечный кредит на максимальный срок до 30 лет.

В АКБ «Абсолют Банк» можно оформить ипотеку при условии внесения первоначального взноса в размере не менее 15% стоимости квартиры. Процентная ставка от 9,49%, с установленным лимитом до 9 млн рублей. Ипотечный кредит предоставляется на максимальный срок до 25 лет.

В банке «ФК Открытие» можно оформить ипотеку на покупку квартиры в ЖК «Дом на Блюхера» при условии внесения первоначального взноса в размере от 15% стоимости квартиры. Процентная ставка от 9,35 %, с установленным лимитом до 30 млн рублей. Банк предоставляет ипотечный кредит на максимальный срок до 30 лет.

Банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» выдает ипотеку на покупку квартиры при условии первоначального взноса в размере от 15% стоимости квартиры. Процентная ставка от 7,75%, максимальный срок – 25 лет, максимальная сумма кредита не ограничена.

С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте http://lenspecsmu.ru/how_to_buy/mortgage/

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных, часть квартир будет сдаваться с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный 7-уровневый паркинг на 382 автомобиля.

Жилой комплекс строится в одном из престижных и благоприятных для проживания районов Петербурга – Калининском. Этот район отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет превосходную транспортную доступность. В районе работает несколько государственных поликлиник для детей и взрослых, есть детские сады, школы, спортивные комплексы, продуктовые магазины и гипермаркеты. Сам проект расположен всего в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная».

Завершение строительства «Дома на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» – застройщик АО Эталон ЛенСпецСМУ проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

Справка о ГК «Эталон»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО «Банк ВТБ» лицензия Центрального банка №1623 от 15.10.2012г.

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) лицензия Центрального банка №2312 от 28.11.2014г.