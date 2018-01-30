Пострадавшие при теракте в «Перекрестке» получат выплаты только после экспертизы

В Смольном приняли 16 заявлений о материальной помощи от горожан, получивших ранения при взрыве в магазине «Перекрёсток» в конце декабря. Об этом 30 января сообщили в комитете по социальной политике.

«Выплаты будут осуществляться после проведения судебно-медицинской экспертизы и установления степени вреда здоровью», — пояснили чиновники

Всего после взрыва в «Перекрёстке» в больницы поступили 18 человек. Городские власти сообщали, что выплатят компенсации из резервного фонда бюджета Санкт-Петербурга. По 500 тысяч рублей получат пострадавшие с ранениями средней тяжести и по 250 тысяч — с «умеренной и лёгкой тяжестью».