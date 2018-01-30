Пострадавшие при теракте в «Перекрестке» получат выплаты только после экспертизы
В Смольном приняли 16 заявлений о материальной помощи от горожан, получивших ранения при взрыве в магазине «Перекрёсток» в конце декабря. Об этом 30 января сообщили в комитете по социальной политике.
«Выплаты будут осуществляться после проведения судебно-медицинской экспертизы и установления степени вреда здоровью», — пояснили чиновники
Всего после взрыва в «Перекрёстке» в больницы поступили 18 человек. Городские власти сообщали, что выплатят компенсации из резервного фонда бюджета Санкт-Петербурга. По 500 тысяч рублей получат пострадавшие с ранениями средней тяжести и по 250 тысяч — с «умеренной и лёгкой тяжестью».
Справка:
Взрыв в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте прогремел вечером 27 декабря 2017 года. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство, начинённое гайками. Инцидент квалифицировали как теракт. По версии следствия, организатором преступления стало Дмитрий Лукьяненко. Выйти на него помогли оставленные в магазине флешки с фотографиями взрывного устройства и письмом с объяснением действий обвиняемого. У бомбиста были претензии к школе «Дэир» и ее преподавателям. При этом 29 декабря ответственность за взрыв на себя взяла запрещенная в России организация «Исламское государство».