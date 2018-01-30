Бывший посол США в России назвал «Кремлевский доклад» «небрежной работой»

Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал публикацию «Кремлевского доклада» и назвал новый американский акт «небрежной работой».

Он заявил 30 января в своем Twitter, что «этот акт мог быть сделан без столь смехотворного и бессмысленного списка». По словам Макфола, в доклад включили «олигархов, у которых нет тесных связей с Путиным». При этом некоторых приближенных к российскому президенту людей в перечне как раз нет. В СМИ уже приводили в пример Сергея Ролдугина, Владимира Якунина, Анатолия Чубайса и Эльвиру Набиуллину, а также упоминали, что в списке вовсе не представлена судебная ветвь власти.

Справка:

Министерство финансов США представило Конгрессу так называемый «Кремлевский доклад» в рамках закона о новых санкциях против России. Документ разделен на четыре части — «Президентская администрация», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи». В список внесены 114 крупных российских чиновников, а также 96 олигархов, а именно все члены кабинета министров и администрации и все представители крупного бизнеса с состоянием свыше 1 миллиарда долларов.

При этом в министерстве уточнили, что попадание в список не означает автоматическое введение санкций и ограничений.