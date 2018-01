Бывший посол США в России назвал «Кремлевский доклад» «небрежной работой»

Бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал публикацию «Кремлевского доклада» и назвал новый американский акт «небрежной работой».

Он заявил 30 января в своем Twitter, что «этот акт мог быть сделан без столь смехотворного и бессмысленного списка». По словам Макфола, в доклад включили «олигархов, у которых нет тесных связей с Путиным». При этом некоторых приближенных к российскому президенту людей в перечне как раз нет. В СМИ уже приводили в пример Сергея Ролдугина, Владимира Якунина, Анатолия Чубайса и Эльвиру Набиуллину, а также упоминали, что в списке вовсе не представлена судебная ветвь власти.

ok, maybe. But that future act could have been done without this ridiculously broad & thus meaningless list. Listing whole GOR is a joke. & you know there are oligarchs on there that dont have close ties to Putin. Just the opposite. & some that do not listed. Its sloppy work. https://t.co/9plFlv6OxJ