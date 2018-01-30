На Земле ждут кровавое суперлуние

Второе за январь 2018 года суперлуние ждут предстоящей ночью. Первое жители Земли наблюдали в ночь на 2-е число. «Фонтанка» публиковала несколько снимков из разных концов планеты.

Today's #MoonCrushMonday is in honor of the lunar eclipse on Wednesday, when the Moon will turn red as it enters @NASAEarth's shadow. This composite photo shows a lunar eclipse from 2014. https://t.co/r9IwVW4fm8 #MCM pic.twitter.com/qdMf8JwafF — NASA Moon (@NASAMoon) January 29, 2018

Нынче, сообщает Северо-Западный гидрометцентр, полнолуние совпадет с затмением Луны и суперлунием. В результате спутник Земли будет казаться багрово-кровавым. Впрочем, в Петербурге редкое небесное явление, скорее всего, разглядеть будет невозможно: синоптики прогнозируют облачность и снег.

Как отмечают специалисты, расстояние между Землей и Луной меняется из-за эллиптичности орбиты спутника: оно составляет от 357 до 406 тысяч километров. При наименьшем расстоянии Луна выглядит на 14 процентов больше в диаметре и на 30 процентов ярче. Это и называется суперлунием (а при максимальном расстоянии ученые говорят о микролунии).

В ночь на 31 января Солнце, Земля и Луна окажутся на одной линии – из-за этого спутник приобретет багряную окраску. Затмение суперлуны продлится 77 минут, и его смогут увидеть и сфотографировать жители Центральной Америки, Центральной Азии, Индонезии, Новой Зеландии и большей части Австралии.