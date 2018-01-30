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30.01.2018 12:36

Песков: «Кремлевский доклад» может нанести ущерб имиджу российских бизнесменов и политиков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Минфином США «Кремлевского доклада».

Как пишет 30 января РБК, Песков заявил, что список еще предстоит проанализировать и только после этого можно будет делать выводы. «С одной стороны, это [попадание в список] никоим образом не санкции или ограничения, но, с другой стороны, придание публичности такому списку, наверное, может нанести ущерб имиджу и реноме наших предприятий, политикам и руководству страны», – приводит издание его слова. 

К включению в этот список самого Пескова он относится «индифферентно»: «Понимаете, там фамилии всех, поэтому тут нечего говорить, тут обобщенный подход. Можно также обратить внимание, что де-факто все названы врагами США. Если вы прочитываете текст, заголовок документа, все это делается в рамках закона противодействия врагам США. Де-факто вся эта группа лиц названа врагами США», — подчеркнул  пресс-секретарь президента России.

Справка:

Министерство финансов США представило Конгрессу так называемый «Кремлевский доклад» в рамках закона о новых санкциях против России. Документ разделен на четыре части — «Президентская администрация», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи». В список внесены 114 крупных российских чиновников, а также 96 олигархов, а именно все члены кабинета министров и администрации и все представители крупного бизнеса с состоянием свыше 1 миллиарда долларов. При этом в министерстве уточнили, что попадание в список не означает автоматическое введение санкций и ограничений.


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