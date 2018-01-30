Рождаемость в Петербурге упала на 10 процентов

Рождаемость упала на 10 процентов, а естественный прирост населения Петербурга в 2017 году по сравнению с 2016-м снизился вполовину. Несмотря на это, жителей Северной столицы стало больше на 63 тысячи человек.

Согласно статистике, опубликованной Петростатом, рост населения города в 2017 году замедлился. Всего в Петербурге зарегистрировано 61 173 новорожденных, что составляет 90,7 % от числа родившихся в 2016 году (66 945 человек). Количество смертей составило 55 657 (56 040 – 2016-м), оно практически не изменилось (разница в 1,7 %).

Естественный прирост населения города выражен отрицательным числом – он стал меньше на 5389 человек. Тем не менее за год население Петербурга увеличилось на 63,3 тысячи человек, или на 1,2 %, за счет миграции.



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Источник: Петростат

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Заметим, что Петербург находится в тренде общероссийской ситуации: по данным Росстата, в 2017 году рождаемость в стране рухнула до десятилетнего минимума: в 2017 году на 3,4% снизилась смертность, но сохранить естественный прирост населения это не помогло. Так, в прошлом году по всей стране отметили минус 134,4 тысячи человек, хотя ещё годом ранее число граждан выросло на 5,4 тысячи.