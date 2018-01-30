СМИ: Дзюба и Новосельцев сегодня станут игроками тульского «Арсенала»

Игроки футбольного клуба «Зенит» — нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев — с высокой долей вероятности проведут вторую часть сезона в тульском «Арсенале». Как сообщает 30 января «Спорт день за днем», о трансфере официально будет объявлено уже сегодня.

По данным издания, 1 февраля Новосельцев и Дзюба должны отправиться со своей новой командой на сборы в Турцию. Ранее сообщалось, что оба футболиста перейдут в «Арсенал» на правах аренды без права выкупа. «Зенит» продолжит платить им половину зарплаты.