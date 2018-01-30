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30.01.2018 12:23

СМИ: Дзюба и Новосельцев сегодня станут игроками тульского «Арсенала»

Игроки футбольного клуба «Зенит» — нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев — с высокой долей вероятности проведут вторую часть сезона в тульском «Арсенале». Как сообщает 30 января «Спорт день за днем», о трансфере официально будет объявлено уже сегодня.

По данным издания, 1 февраля Новосельцев и Дзюба должны отправиться со своей новой командой на сборы в Турцию. Ранее сообщалось, что оба футболиста перейдут в «Арсенал» на правах аренды без права выкупа. «Зенит» продолжит платить им половину зарплаты. 


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26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
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10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
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