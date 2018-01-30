Вспоминая 2017 год

Благотворительный Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит своих друзей и партнеров, которые в 2017 году помогли оказать петербургским спортсменам с инвалидностью поддержку: более 50-ти спортсменов получили профессиональный инвентарь и экипировку, были благоустроены 2 спортивные площадки на стадионе в школе «Озерки», где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, фотоистория проекта была представлена на выставке «ОБЪЕКТИВная благотворительность». Также фонд выпустил новую сувенирную линейку с цитатами паралимпийцев.

2017 год запомнился Благотворительному Фонду в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» блестящими победами спортсменов, которым фонд оказывал помощь. Евгений Борисов стал чемпионом Европы по rowing indoor лиц с ПОДА (гребля на концептах в закрытых помещениях), сноубордистка с нарушением слуха Ульяна Голубева завоевала бронзовую медаль Чемпионата мира, петербургская команда заняла весь пьедестал международного турнира по спортивному ориентированию в Финляндии (спорт глухих), Полина Шакирова стала победительницей соревнований Austrian Open по теннису на колясках в парном разряде. Мы гордимся вами и рады, что с каждым годом ваши успехи вдохновляют не только нас (команду БФ «ТОЧКА ОПОРЫ»), но и все больше наших новых единомышленников.

Новые спортивные площадки в школе «Озерки»

Еще один повод для гордости – завершение одного из крупнейших проектов фонда по частичной реконструкции стадиона школы «Озерки». На одной из уличных площадок была обустроена зона общефизической подготовки, где установлены 18 тренажеров, адаптированных для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. На другой – появилось многофункциональное поле с мобильным оборудованием для баскетбола на колясках, мини-футбола и волейбола сидя. Площадка сконструирована так, чтобы заниматься этими видами спорта на ней можно было одновременно.

Чтобы тренировки проходили безопасно и комфортно на поле было также установлено специализированное покрытие для передвижения на колясках и защитное ограждение. Общая стоимость проекта составила 2 257 000 рублей. Финансовую поддержку оказали Банк ВТБ (ПАО), The Coca Cola Foundation, «Ателье саун» и частные благотворители.

1 сентября на новых площадках прошел первый спортивный фестиваль, а в декабре 2017 года фотография проекта была представлена на выставке «ОБЪЕКТИВная благотворительность» на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге.

Адресная помощь

Поддержку фонда в 2017 году получили более 50 спортсменов. Была приобретена экипировка для спортсменов сборной Санкт-Петербурга по следж-хоккею, самбо (спорт слепых), парагребле, шесть новых профессиональных танцевальных колясок получили воспитанники коррекционных школ «Озерки» и «Динамика», коляска активного типа была передана юному пловцу с инвалидностью Артуру Апостолаки.

Также удалось собрать средства для оплаты операции по эндопротезированию тазобедренного сустава тренеру петербургской команды по мини-футболу лиц с ДЦП. А на оплату выездов начинающих и опытных спортсменов на международные и всероссийские турниры было выделено 337 637 рублей. Также спортсменам с инвалидностью были переданы товарные пожертвования на сумму более 185 000 рублей.

Благодаря поддержке наших партнеров в этом году активное развитие получили два новых вида спорта: самбо для людей с нарушением зрения и трейл-ориентирование.

Ежемесячные стипендии на общую сумму 296 000 рублей в 2017 году получили Марина Бекетова, Татьяна Смирнова, Магомед Джамалов (пауэрлифтинг лиц с ПОДА) и Сергей Александров (горные лыжи лиц с ПОДА).

Поддержка соревнований

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» и партнёры фонда (Redmond, Prisma, Electrolux, Work&Sport, Decathlon, БлагоДаря) седьмой год подряд оказали поддержку Всероссийским соревнованиям «Кубок Петра I» и Кубок России (20-25 декабря) по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, предоставив участникам турниров призы и питьевую воду.

Фонд также оказал Федерации Спорта инвалидов финансовую помощь для транспортировки оборудования и перевозки спортсменов во время проведения Открытого турнира по регби на колясках и акции «Выбираю спорт» в сентябре 2017 года и всероссийского фестиваля «Спорт и творчество» в ноябре 2017 года.

Есть контакт!

В мае БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» по традиции принял участие в ежегодном социально-культурном фестивале «Есть контакт» в ЦПКиО им. Кирова, помогая организовать спортивные мастер-классы по паралимпийским видам спорта. С каждым годом их список становится все шире: бочча, парагребля, парабадминтон, баскетбол на колясках, адаптивное скалолазание и экстремальное вождение коляской (WCMX).

Также в рамках фестиваля прошли открытые лекции об активном и здоровом образе жизни с известными блогерами Ксенией Безугловой, Натальей Камолинковой, Максимом Пономаревым, Ириной Авербах, Юлией Чай и Борисом Цацулиным.

Сувениры со смыслом В 2017 году БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» выпустил новую сувенирную линейку: толстовки, тарелки, магниты с цитатами петербургских паралимпийцев – «Ограничения только в твоей голове» и «Опустились руки? Подними штангу!». Креативные принты для них создали на безвозмездной основе дизайнеры Арина Шубина и Ксения Горбунова. А помощь в печати оказали наши партнеры «Яркий Фотомаркет», «Мегаполис» и «Ямайка». Сувениры можно приобрести в петербургских благотворительных магазинах «Легко-легко» (Большая Пушкарская, д. 10), «Спасибо!» (Гороховая, д. 50), «БлагоДаря» (Пестеля, д. 17/25).

Работа со СМИ

На протяжении всего года мы регулярно делились успехами петербургских паралимпийцев с региональными и федеральными СМИ. Несколько сюжетов о деятельности фонда вышло в 2017 года на Общественном телевидении России (ОТР), телеканалах Санкт-Петербург и НТВ. Более 1000 публикаций было инициировано в печатных и интернет-СМИ. Среди них «Фонтанка.ру», «Чемпионат.сom», Агентство Социальной информации, «Филантроп», ИА News, New Inform, Peterburg2, «Невские новости», «Рецепт-спорт», «Час Пик», ИА «Росбалт» и т.д.

Деятельность фонда также поддержал ведущий телеканала «Пятница», шеф-повар Константин Ивлев, который принял участие в благотворительном аукционе Meet for charity. Актриса театра и кино Светлана Плащевская оказала информационную помощь проекту по сбору средства на приобретение спортивных танцевальных колясок воспитанникам коррекционных школ «Озерки» и «Динамика».

Наши награды В 2017 году БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» за вклад в развитие у молодежи спортивных ценностей был награжден Олимпийским комитетом России и Российским комитетом «Фэйр Плэй». Пятый год подряд Федерация спорта инвалидов Санкт-Петербурга номинировала фонд на премию «лучший партнер года». А «Дворец творчества юных» вручил фонду благодарственную грамоту за вклад в развитие зимних видов спорта и поддержку спортсменов с нарушением слуха.

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит Вас за признание и сотрудничество, а также выражает благодарность своим партнёрам, которые верят в нас и регулярно помогают спортсменам с инвалидностью достигать новых вершин.

С более подробным финансовым отчетом и актуальными проектами можно ознакомиться на нашем сайте.

Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ»